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    30 декабря 2008

    AOpen выпустила i945GCt-DN, плату со встроенным процессором Atom 330:

    22:16

    HP VoodooDNA 802 и 803 — компактные, но мощные готовые ПК для игроков и энтузиастов :

    21:55

    Toshiba Dynabook Qosmio GXW/G8HW — ноутбук-гигант с 18,4" экраном и большими возможностями:

    17:34

    Пять новых CPU пополняют новогодний прайс-лист Intel :

    17:34

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.1.3:

    15:55

    Hynix отдает NAND-бизнес компании ProMOS:

    15:33

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.3.4:

    15:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4235:

    15:05

    TMG IA1 ─ большой и тихий процессорный кулер Thermaltake для энтузиастов:

    14:51

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.30.3:

    14:40

    Графика: WildBit Viewer v.5.3 Beta 2.0:

    14:15

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.24.1004:

    13:50

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.4.0:

    13:25

    Графика: IrfanView v.4.23:

    13:001

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.0.3:

    12:35

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4502:

    12:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.9.1:

    11:45

    Настройщики: RivaTuner v.2.22:

    11:20

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 21:

    10:55

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.12.29:

    10:30

    MSI U115: первый нетбук с гибридным накопителем :

    10:08

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.10.0.72:

    10:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (29.12.2008):

    09:40

    Память Mushkin 996580X2 будет неплохо сочетаться с продуктами Creative:

    09:31

    Диагностика: Active SMART v.2.7 Beta:

    09:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0.4:

    08:50

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 декабря):

    08:00

    Монитор LG W2486L доводит динамическую контрастность до миллиона к одному:

    00:13

    MediaSmart — медиацентр НР во главе угла Цифрового дома:

    00:02

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