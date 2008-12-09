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    9 декабря 2008

    «Гринпис» незаслуженно критикует Apple? :

    23:52

    VIA ARTiGO A2000 — домашний мини-сервер, хранилище для мультимедийного контента:

    21:30

    OCZ предлагает новые SSD для ноутбуков, устанавливаемые в слот ExpressCard:

    20:08

    Владельцы новых MacBook Air жалуются на дефекты изображения :

    19:06

    Cognitive Translator — система машинного перевода текста нового поколения:

    18:57

    Компьютерной мыши — 40 лет!:

    18:41

    IKONIK выпускает свои первые блоки питания, Vulcan и Gaia:

    18:31

    32-ГБ «флэшка» Maxell с интерфейсами USB и eSATA появилась в продаже:

    18:29

    Shuttle готовит для CES '09 впечатляющий список новинок в категории SFF:

    16:44

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2008 v.6.2:

    16:30

    Intel выпустила первые двухъядерные мобильные CPU Celeron:

    16:25

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.3.1.99:

    16:05

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.3.6:

    15:40

    Недорогая новинка Gennum поможет удлинить кабели DisplayPort в 15 раз:

    15:23

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 25:

    15:15

    Медиаплееры: Media Player Classic – Home Cinema v.1.2.980.0:

    14:50

    Мультимедиа: Konvertor v.3.70:

    14:25

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 124:

    14:00

    Названы цены первых процессоров Phenom II:

    13:52

    Чистильщики: Baku v.3.7.3263:

    13:35

    Безопасность: Watchman v.8.0:

    13:10

    Флэш-память типа NAND: падение спроса ударило по производству:

    12:51

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.65:

    12:45

    Представлен мощный топливный элемент повышенной компактности UltraCell XX55:

    12:30

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.e01:

    12:20

    Аналитики ABI Research определили место Intel в «матрице поставщиков платформ нетбуков»:

    12:05

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.28.2:

    11:55

    Утилиты: DriverView v.1.1.6:

    11:30

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.35:

    11:05

    A-DATA XPG X Series Version 2.0 устанавливает новый рекорд скорости памяти для платформы Core i7:

    10:40

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.2.17.235:

    10:40

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.8a:

    10:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.4.1:

    09:50

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.9.5:

    09:25

    Настройщики: Magic Utilities 2008 v.5.52:

    09:05

    Специалисты из HP и университета штата Аризона создали гибкие, небьющиеся дисплеи:

    09:00

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.8:

    08:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (8.12.2008):

    08:30

    Графика: FastStone MaxView v.2.3:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 декабря):

    08:00

    Подробности о ноутбуке Inspiron 1545 появляются на сайте Dell:

    06:32

    Трехканальные наборы памяти Team DDR3 работают на частотах 1866, 1600 и 1333 МГц:

    00:02

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