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    23 декабря 2008

    Apple выпустила патч для Mail.app :

    22:52

    Intel выпустила 160-ГБ SSD X25-M:

    22:10

    A790GXM-AD3 — плата ECS «для экстраординарной производительности платформы AMD Dragon в играх»:

    20:38

    На спасение DRAM-отрасли правительство Тайваня выделяет $6,5 млрд.:

    19:34

    Утилиты: UnHackMe v.5.0:

    18:10

    В ноутбуке Lenovo ThinkPad W700ds два дисплея, 17" и 10,6":

    17:58

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.78:

    17:45

    Утилиты: WinTricks v.5.0r:

    17:20

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.24.1004 Beta:

    16:55

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.17:

    16:30

    Apple подтвердила наличие ошибки в системе автоматического обновления Leopard :

    16:29

    Чистильщики: CCleaner v.2.15:

    16:05

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.15:

    15:40

    Запись: FinalBurner Free v.2.7.0.144:

    15:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.12.22:

    14:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.8.1:

    14:25

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.4.1434:

    14:00

    Чистильщики: HDCleaner v.3.175 Beta:

    13:35

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.01:

    13:10

    Общение в сети: ICQ v.6.5 Build 105:

    12:45

    Energizer приручает энергию Солнца при помощи доступного Rechargeable Solar Charger:

    12:28

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.6:

    12:20

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 23\12\2008:

    11:55

    Утилиты: SUMo v.2.3.9:

    11:30

    RIDATA выпускает диски Blu-ray со скоростью записи 6х:

    11:21

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (22.12.2008):

    11:05

    Графика: IrfanView v.4.22:

    10:40

    Цены на microSD выросли на 50% за один день:

    10:27

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.20.0.755:

    10:15

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.2.11:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:25

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:05

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:45

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.15.05:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 декабря):

    08:00

    InfoWatch CryptoStorage: с января – в магазинах Москвы и регионов:

    03:59

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