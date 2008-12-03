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    3 декабря 2008

    Apple разработала систему жидкостного охлаждения ноутбуков :

    23:45

    Logitech отгрузила потребителям миллиардную мышь:

    23:20

    Apple разрешила разработчикам раздавать 50 промо-копий приложений из AppStore :

    22:43

    Файловые обменники: µTorrent v.1.9 Build 13582:

    19:00

    Super Talent вскоре начнет поставки флэшки с Крестным отцом — «The Godfather»:

    18:40

    ZOTAC представляет материнскую плату со встроенной графикой — GeForce 8200-ITX WiFi:

    18:37

    Утилиты: TrueCrypt v.6.1a:

    18:35

    Файловые обменники: FrostWire v.4.17.2:

    18:10

    Hyper Z600 Black — ограниченная партия кулеров для процессоров, которые могут стать дополнением к корпусу Cosmos Black :

    17:50

    ASUS Eee Box B204 и B206 — «самые маленькие» десктопы с поддержкой HD:

    17:49

    Утилиты: doPDF v.6.1.281:

    17:45

    Файловые обменники: DC++ v.0.7091 Beta:

    17:20

    Net Applications: рыночная доля Safari — более 7% :

    17:07

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.1.0:

    16:55

    Интернет и сети: Online TV Player v.4.9:

    16:30

    WinFast PX9800 GTX+ — рождественский 3D-ускоритель Leadtek :

    16:06

    Архиваторы: PeaZip v.2.4.1:

    16:05

    OCZ выпустила «флэшку-кроссовер» — CrossOver USB 2.0:

    16:04

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.3.2.0:

    15:40

    Apple начала продажи новой гарнитуры для iPod/iPhone :

    15:29

    Мультимедиа: MP3tag v.2.42b Beta:

    15:15

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.51 Build 323:

    14:50

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.65:

    14:25

    Медиаплееры: Songbird v.1.0.0:

    14:00

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.6:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.3.0.5:

    13:10

    3D-ускоритель NVIDIA Quadro FX 4800: GPU нового поколения и 1,5 ГБ памяти GDDR3:

    12:49

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.04:

    12:45

    Winchester Systems переходит к использованию SAS-винчестеров объемом 1 ТБ:

    12:35

    Создана технология внутренних медных соединений для микросхем, выпускаемых по нормам 2Х нм и менее:

    12:21

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.7:

    12:20

    Энергия солнечных батарей может стать конкурентоспособной в ближайшие три года:

    11:55

    Утилиты: novaPDF v.6.0:

    11:55

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.1:

    11:30

    Общение в сети: ICQ v.6.5 Build 104:

    11:05

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.45:

    10:40

    Архиваторы: 7-Zip v.4.62:

    10:15

    Утилиты: GoodSync v.7.5.9:

    09:50

    Безопасность: Malware Removal Tool - December 2008 Edition:

    09:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.5.11:

    09:05

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.55:

    08:45

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.2.1:

    08:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0.2b:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 декабря):

    08:00

    Названо официальное имя ускорителя NVIDIA GeForce GTX260 GX2:

    07:43

    Официальный анонс коммуникатора Nokia N97:

    02:59

    Zlock 2.5: новые возможности для защиты от инсайдеров:

    01:59

    Phenom X3 8450e наконец-то поступает в продажу :

    01:19

    Новый рекорд цен на DDR2-память привел к прекращению приёма заказов производителями на Тайване:

    00:02

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