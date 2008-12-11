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    11 декабря 2008

    Parade Technologies выпустила демультиплексоры DisplayPort:

    22:19

    SPARKLE нашла куда деть много памяти DDR2:

    19:30

    В январе MSI представит новые нетбуки Wind, ультрапортативный ноутбук U300:

    17:58

    Накопитель KINGMAX U-Drive UD-01: до 32 ГБ памяти в необычном дизайне:

    16:32

    В следующем году ASUS выпустит новую серию ноутбуков Omega:

    15:22

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.5.1.17.1205:

    15:05

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.30.02:

    14:40

    Новые подробности о GeForce GTX 285 — претенденте на звание самой производительной 3D-карты на одном GPU:

    14:22

    Утилиты: PropertyEditor v.4.21:

    14:15

    Утилиты: Process Explorer v.11.31:

    13:50

    Разработка Intel-Ericsson позволит «убивать» ноутбуки удаленно, но не все...:

    13:28

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6218:

    13:25

    Intel хочет отменить решение южнокорейских антимонопольщиков:

    13:08

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.6.2:

    13:00

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.15:

    12:35

    Утилиты: Autoruns v.9.36:

    12:10

    Уверенные продажи нетбуков спасли результаты квартала; Acer выходит на первое место в отрасли:

    12:00

    Утилиты: Process Monitor v.2.03:

    11:45

    Первое фото платы GeForce GTX 295:

    11:30

    Утилиты: Winstep Xtreme v.8.11:

    11:20

    NVIDIA выпустит IGP-чипсет для мини-ПК на процессорах Intel Atom :

    11:02

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 022:

    10:55

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    10:30

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.29:

    10:05

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.70:

    09:40

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5381:

    09:15

    Apple обновила EFI и SMC firmware текущих моделей ноутбуков :

    08:51

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1449 Beta:

    08:50

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    08:25

    NEC VersaPro UltraLite VC — очень тонкий и легкий, но крепкий ноутбук:

    08:18

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 декабря):

    08:00

    «Инициатива» Rambus поднимет скорость памяти XDR 2 до 1 ТБ/с:

    02:36

    NXP выпускает 100-миллионный чип для электронных паспортов:

    02:19

    AMD выпустила драйвер ATI Catalyst с поддержкой ATI Stream и бесплатный видео-конвертор:

    02:00

    Buffalo LinkStation Mini — внешний накопитель уже на базе SSD, а не HDD :

    01:25

    Названа дата премьеры GeForce GTX 295; одновременно выйдет и GeForce GTX 285 :

    00:50

    Первые тесты процессора Intel Core i5:

    00:25

    SSD-накопитель OCZ Vertex SATA II 2,5" — претендент на роль жесткого диска в системе?:

    00:16

    DRAM-производители идут на значительное сокращение объемов производства продукции :

    00:14

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