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    12 декабря 2008

    OWC выпустила привод Superdrive для MacBook Pro 17’’ :

    22:59

    Новые снимки GeForce GTX 295:

    18:15

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.4:

    17:35

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.0.0.5:

    17:10

    Системная плата XFX X58i поддерживает 3-Way SLI:

    17:00

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.8.0.8 Beta:

    16:45

    Buffalo увеличивает объем компактного сетевого хранилища до 6 ТБ:

    16:20

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.3.2.100:

    16:20

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1585:

    15:55

    NVIDIA тоже поддержала OpenCL 1.0 :

    15:30

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.2 Build 1276:

    15:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4224:

    15:05

    Недорогая новинка Addonics позволяет превращать USB-накопители в NAS:

    14:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.4.38:

    14:40

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.0 Build 1025:

    14:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.12.11:

    13:50

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.2.0.9 Beta:

    13:25

    Медиаплееры: MPlayer (2008-12-11):

    13:00

    Работа над Mac OS X 10.5.6 завершается? :

    12:43

    Восстановление данных: GetDataBack v.3.64:

    12:35

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.30:

    12:10

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127529:

    11:45

    USB-концентратор 180° Revolving 4-Port Hub II следует принципу: хочешь жить — умей вертеться:

    11:30

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.7.1211:

    11:20

    AMD опровергает слухи о строительстве нового производства в Китае:

    11:00

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.18:

    10:55

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 19:

    10:30

    Gigabyte оснащает Radeon HD 4870 интерфейсом DisplayPort:

    10:30

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.18.0:

    10:05

    Мышь скрестили с громкоговорителем:

    10:00

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.05:

    09:40

    Ноутбук MSI VR220 приобретает серьезный вид:

    09:30

    Диагностика: DriveSitter v.1.6.0.9:

    09:15

    Настройщики: RivaTuner v.2.21:

    08:50

    В будущем году к ноутбукам HP можно будет докупить батареи нового поколения:

    08:37

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2009 SP2 (2009.1.15.72):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 декабря):

    08:00

    Noctua и LaCie подготовили ёмкое, но тихое хранилище данных — 4big Quadra:

    07:47

    Новая версия ПО «1С-Битрикс: Корпоративный портал»:

    06:07

    У монитора EIZO FlexScan S2432W не все в порядке с DisplayPort:

    02:44

    На AMD Phenom II 940 уже начался прием заказов, первые экземпляры ожидаются «с минуты на минуту» :

    01:58

    Аналитики DisplaySearch: продвижению OLED мешает ценовое давление со стороны LCD:

    01:45

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