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    25 декабря 2008

    Apple обновила приложения MobileMe :

    20:04

    Кулер ASUS Triton 88: две башни для охлаждения горячих CPU :

    17:05

    Kingston выйдет на рынок SSD в сотрудничестве с Intel:

    16:39

    Мультимедиа: Catalencoder v.1.1:

    14:40

    Утилиты: GoodSync v.7.6.0:

    14:15

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Build 17648:

    13:50

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.8.0.8:

    13:25

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.14.4525:

    13:00

    Мультимедиа: JAlbum v.8.1.5:

    12:35

    Безопасность: Anti-keylogger v.9.1:

    12:10

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.5.5c:

    11:45

    Мультимедиа: LameXP v.3.07 Xmas Edition:

    11:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 65:

    10:55

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 20:

    10:30

    Тестовые приложения: WebServer Stress Tool v.7.2.1.261/262:

    10:05

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.20.0.779:

    09:40

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.181.00 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:15

    На CES 2009 дебютируют семь новинок iGo, включая зарядное устройство для нетбуков:

    09:00

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    08:50

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 декабря):

    08:00

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