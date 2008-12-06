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    6 декабря 2008

    Лазерная мышь Logitech G9 стала персонифицированной:

    18:22

    CD/DVD: UltraISO v.9.3.2.2656:

    14:40

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.7 Build 1313 Beta:

    14:15

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.2 Build 1275:

    13:50

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 79:

    13:25

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.67:

    13:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.28.1:

    12:35

    Корпус Cooler Master Sileo 500: бесшумность превыше всего:

    12:18

    Кодеки: Codec v.8.3e:

    12:10

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.23.1006 Beta:

    11:45

    Запись: CopyToDVD v.4.1.9:

    11:20

    Интернет и сети: The Dude v.3.0:

    10:55

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.52:

    10:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.5:

    10:05

    Acer начинает продажи 22-дюймового монитора с USB-подключением:

    09:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.20.1.1001:

    09:40

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.05.111:

    09:15

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Beta 3:

    08:50

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.5 Build 3:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 декабря):

    08:00

    Кулер Danamics LM10 в тестах: стоит ли в 5 раз переплачивать за жидкий металл?:

    00:08

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