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    5 декабря 2008

    Специалисты Samsung создали датчик изображения для web-камер высокой четкости :

    23:09

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.95:

    20:50

    Графика: FastStone MaxView v.2.3:

    20:25

    Медиаплееры: ALLPlayer v.3.6:

    20:00

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.9.7:

    19:35

    OCZ Throttle — ещё один производитель стал делать гораздо более быстрые «флэшки» с eSATA :

    19:18

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2275:

    19:10

    Утилиты: Glary Utilities v.2.9.0:

    18:45

    iMuffs MB220s — беспроводная стерео-гарнитура для iPhone :

    18:36

    Настройщики: xpy v.0.10.9:

    18:20

    Процессоры LGA 775 и 4-я серия чипсетов останутся основными продуктами Intel в 2009 году:

    18:00

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4220:

    17:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.8:

    17:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1n:

    17:05

    Настройщики: Vispa v.0.2.9:

    16:40

    Akasa «одела в кожу» внешние накопители и кардридер:

    16:37

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2422 Beta:

    16:15

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.5.0.17.435:

    15:50

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 122:

    15:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.6.0:

    15:00

    Медиаплееры: Xion v.1.0.105 Beta:

    14:35

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.176 Build 1400:

    14:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Poppy v.5.9.1:

    13:45

    G.Skill PI Black: рекордно быстрая память для платформы Nehalem:

    13:20

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.5.20.336:

    13:20

    Файловые обменники: BitComet v.1.0.7:

    13:10

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.7.2:

    13:00

    Настройщики: Fresh UI v.8.20:

    12:50

    Мал да удал: корпус для геймеров в форм-факторе Mini-ITX:

    12:47

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag 2008 v.2.0.0.53:

    12:40

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.8 Beta:

    12:30

    Диагностика: CPU-Z v.1.49:

    12:20

    Диагностика: ASTRA32 v.2.01:

    12:10

    Диагностика: ASTRA v.5.41:

    12:00

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.0:

    11:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 декабря):

    11:40

    Kingston выпустила набор быстрой памяти DDR3-1066 объемом 4 ГБ для ноутбуков:

    11:38

    В январе MSI покажет нетбуки на платформе Intel MID:

    11:21

    Крупнейшие поставщики ПК вдвое сократят объем заказов в первом квартале:

    11:02

    Coby Electronics PoqetMate — еще одна попытка сделать ноутбук дешевле 100 долларов:

    10:51

    AMD стремительно снизила прогноз доходности в текущем квартале:

    10:08

    TDK Life on Record — быстрая SDHC-память для хранения музыки и не только:

    02:15

    NAS-хранилища Terra Station компании Buffalo увеличили производительность вдвое :

    00:26

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