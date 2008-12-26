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    26 декабря 2008

    AMD Phenom II X4 940 — и все-таки, «он продается!»:

    17:18

    AOpen Engine Core — готовые ПК и сервера для различных приложений очень малых размеров:

    16:39

    Intel отрицает свою монополию на платформы с Atom :

    14:04

    У Ridata готовы 16- и 32-ГБ накопители с USB и eSATA:

    14:02

    OCZ Apex: недорогой SSD со встроенным массивом RAID0:

    13:31

    HD-OPQS-1.5T — весьма недешевые 1,5 ТБ в исполнении Buffalo:

    13:30

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127531:

    13:25

    AXP-140 — красивый и большой кулер Thermalright для процессоров Intel Socket 775, умещающийся в HTPC :

    13:01

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.0.0.6 Beta:

    13:00

    Графика: FuturixImager v.5.9:

    12:35

    Фото дня: экстремальная версия GeForce GTX280 в исполнении Inno3D — i-Chill GeForce GTX280 Extreme Edition:

    12:29

    Редакторы: AkelPad v.4.1.2:

    12:10

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.2.70:

    11:45

    На Рождество SPARKLE выпустила низкопрофильные карты GeForce 9 с нативной поддержкой HDMI:

    11:37

    Мультимедиа: FAVC v.1.07:

    11:20

    Buffalo FireStix — «самая быстрая память DDR3»:

    11:08

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.5.2:

    10:55

    Edimax представляет новую серию IP-камер с двойным режимом видеокомпрессии :

    10:51

    40-нм GPU AMD RV740 передан в производство:

    10:47

    Доступен к просмотру новый вебкаст про технологии Intel:

    10:45

    Мультимедиа: AfreecodecVT v.2.0.88:

    10:30

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5459:

    10:05

    Brando предлагает Wi-Fi и Bluetooth в одном «USB-флаконе»:

    10:00

    Утилиты: Foxit Reader v.3.0 Build 1122:

    09:40

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.2.2.2:

    09:15

    Psion просит не использовать слово «нетбук»:

    09:00

    Утилиты: AsusUpdate v.7.15.10:

    08:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.179.24 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 декабря):

    08:00

    ViPowER SmartDOCK — «дисковод» для HDD:

    01:07

    Нетбук может быть нестандартным, если это — Sony P:

    00:38

    Team Group Diamond USB Disk: еще одна вариация на тему модных накопителей:

    00:01

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