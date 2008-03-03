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    3 марта 2008

    Интерфейс Aperture 2 стал удобнее для любителей и профессионалов:

    23:54

    PayPal не рекомендует использовать Apple Safari:

    23:35

    Деньги Intel помогут продвижению WiMAX:

    23:10

    IBM обнародовала прототип сверхскоростной «зеленой оптической линии связи»:

    22:54

    Foxconn ELA P45 — системная плата с тремя разъемами PCI-e 2.0:

    22:27

    Тактильная обратная связь для клавиатуры iPhone:

    22:15

    Intel анонсировала процессоры Atom: самые маленькие и энергоэкономичные:

    21:59

    DTS поможет FOXCONN оснастить системные платы хорошим звуком:

    21:19

    Выпущен OpenOffice.org v.2.4.0 RC2:

    19:00

    Настройщики: TuneUp Utilities 2008 v.7.0.8002:

    18:35

    Редакторы: Amaya v.10.0.1:

    18:10

    Антивирусы: AnVir v.5.0.2:

    17:45

    Общение в сети: Pidgin v.2.4.0:

    17:20

    Innovatek уже продаёт водоблок для GeForce 9800 GX2:

    16:57

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.20 Build 1307 Beta:

    16:55

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.8.0 Beta:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (29.02.2008):

    16:05

    ASUS, ECS, MSI и Gigabyte анонсировали платы на базе NVIDIA GeForce 9600 GT:

    15:36

    Фото системной платы Foxconn Quantum Force Dreadnought:

    15:29

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.06:

    15:15

    MSI: 2 ГБ памяти для GeForce 9600GT и не только:

    14:57

    Интернет и сети: IE7pro v.2.1 RC2:

    14:50

    «Мышь-телепат» OCZ NIA появится в магазинах уже на этой неделе:

    14:27

    Утилиты: pcBaseline v.1.0.3:

    14:25

    Enermax MODU82+ и PRO82+: бесшумные блоки питания с высокой эффективностью:

    14:04

    Графика: Paint.NET v.3.30 Beta:

    14:00

    AMD RV770: фото и новые данные о производительности GPU следующего поколения:

    13:57

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.25:

    13:35

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.5.9:

    13:10

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.27:

    12:45

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.444:

    12:20

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 марта):

    11:30

    GeForce 9800 GX2, 9800 GTX, Radeon 3870 X2 в 3DMark и тестах энергопотребления :

    11:24

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 февраля по 2 марта 2008 года):

    11:05

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 февраля по 2 марта 2008 года):

    10:40

    Резервное копирование: JaBack v.7.44:

    10:15

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.3.5:

    09:50

    Антивирусы: Multi Virus Cleaner 2008 v.8.0.6:

    09:25

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.0.1152 Beta:

    09:05

    Графика: XnView v.1.93 Beta 1:

    08:45

    Утилиты: WinMerge v.2.7.7.5 Beta:

    08:30

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.83a:

    08:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.0.2:

    08:00

    Фото звуковых карт ASUS с тремя HDMI и аппаратным видеопроцессингом :

    07:41

    Shuttle XPC P2 3500G: много производительности для игроков в небольшом корпусе:

    07:39

    QNAP на CeBIT 2008 :

    04:47

    DeLock DL-18HD — сверхкомпактный компьютер, предназначенный для сферы промышленного управления:

    04:43

    Adaptec представляет новое поколение RAID-контроллеров семейства Unified Serial на CeBIT 2008:

    04:25

    DFI LANParty UT NF790I SLI-T3R: еще одна плата с поддержкой Triple SLI :

    02:47

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