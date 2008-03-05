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    5 марта 2008

    GeForce 9800 GTS: недостающее звено линейки GeForce 9800?:

    22:16

    Lenovo ThinkCentre M57/M57P Eco: «зеленые» и очень компактные настольные ПК:

    20:08

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3452:

    19:00

    Интернет и сети: FlashGot v.0.8.3:

    18:35

    Meru Networks представила точки доступа, рассчитанные на добавление поддержки 802.11n:

    18:18

    CeBIT 2008: эксклюзивные корпуса Cooler Master :

    18:17

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.5.0.0:

    18:10

    У WiQuest готов еще один референс-дизайн Wireless USB:

    18:01

    Запись: CDRWIN v.4.0g:

    17:45

    CeBIT 2008: два концептуальных корпуса Thermaltake:

    17:39

    Новые контроллеры Promise SuperTrak EX RAID поддерживают накопители с интерфейсами SAS и SATA:

    17:35

    MultiClutch — утилита для настройки multitouch-жестов MacBook Air:

    17:27

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1430:

    17:20

    RaidSonic: внешние накопители ICY BOX IB-390StUS-B и IB-290StUS-B:

    16:57

    Графика: XnView v.1.93 Beta 2:

    16:55

    CD/DVD: DVDFab v.4.1.0.2:

    16:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    16:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 марта):

    15:40

    Графика: Blender v.2.46 RC1:

    15:15

    Фото дня: процессор AMD Phenom 9100e, четыре ядра для экономных:

    15:10

    iMCruzer — футляр для «алюминиевого» iMac:

    15:07

    Phoenix нашла еще одного союзника в деле защиты ноутбуков:

    14:57

    Графика: TwistedBrush v.15.26:

    14:50

    Logitech ClearChat PC Wireless — беспроводная гарнитура для голосового общения по Интернет:

    14:35

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.0.3:

    14:25

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.4:

    14:00

    SanDisk FlashBack Adapter поможет владельцам ноутбуков сберечь данные:

    13:47

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.8.1:

    13:35

    Новые накопители Iomega REV 3-го поколения:

    13:15

    Графика: K-3D v.0.7.1.0 Beta:

    13:10

    Samsung начала поставки 2,5-дюймовых винчестеров объемом 500 ГБ:

    13:03

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.4 Build 2309 Beta:

    12:45

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.4.0:

    12:20

    AMD 780G — первые в мире 55-нм IGP-чипсеты — представлены официально:

    12:18

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.29:

    11:55

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.01:

    11:30

    Популярность Mac и iPhone у web-серферов продолжает расти:

    11:17

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0:

    11:05

    Ноутбук Dell Latitude XFR D630: заплати $4000 и роняй вволю:

    10:44

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.3.2:

    10:40

    Panasonic тоже представила Atom'ный UMPC серии Toughbook:

    10:28

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.01:

    10:15

    AMD демонстрирует на CeBIT свои 45-нм процессоры:

    09:53

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.1.0.0:

    09:50

    Настройщики: RivaTuner v.2.07:

    09:25

    EVGA показывает GeForce 9800 GX2 Black Pearl с водяным охлаждением:

    09:23

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.03.01:

    09:05

    GIGABYTE показала на CeBIT устройства UMPC M700 и MID M528 (на базе Intel Centrino Atom):

    09:04

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.12:

    08:45

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.0.0.121 Beta:

    08:30

    Thecus N3200M — функциональный NAS-медиасервер на базе процессора AMD Geode :

    08:27

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.2.1:

    08:15

    Пять новых мониторов Samsung в сериях SyncMaster BX и BWX:

    08:11

    CeBIT 08: LG показала внешний гибридный привод Blu-ray — BE06LU :

    08:09

    Софт для сотовых: Floola v.2.8:

    08:00

    Фоторепортаж со стенда MSI на CeBIT: 2-ГБ GeForce 9600GT, кулер с двигателем Стирлинга и не только :

    02:51

    CeBIT 2008: новые кулеры Zalman:

    01:27

    Lian Li: 3-камерный корпус-гигант:

    00:17

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