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    7 марта 2008

    Micron выделяет разработку и производство датчиков изображения CMOS в отдельную компанию:

    23:44

    Специалисты NI создали первый контроллер VXI-MXI-Express с кабельным подключением к PCI Express:

    23:18

    NXP выпускает самый маленький в мире однокристальный универсальный PCTV-тюнер:

    19:40

    Новые ноутбуки ASUS:

    18:47

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.3.3:

    15:15

    Настройщики: nLite v.1.4.5 Beta:

    14:00

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.5.0:

    13:35

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.24:

    13:10

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.0.19:

    12:45

    Утилиты: Win-Spy Software v.9.1 Build 251:

    12:20

    Диспетчеры закачек: Lightning Download v.2.2:

    11:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.71.5:

    11:30

    Первые тесты производительности процессора Intel Atom:

    11:07

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5930:

    11:05

    Мультимедиа: ID3 Renamer v.3.0 Test 14 (Beta):

    10:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.20 Build 1314 Beta:

    10:15

    Little Fall 2: системы с 2-ядерным 12-Вт Intel Atom уже в третьем квартале:

    09:51

    Интернет и сети: IE7pro v.2.1:

    09:50

    Фото и дата выхода GeForce 9800 GTX (обновлено - цена):

    09:48

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.8.3:

    09:25

    Диагностика: CoreTemp v.0.97:

    09:05

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 марта):

    08:30

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.07:

    08:15

    Samsung SyncMaster T240 и T260HD: мониторы для цифрового дома:

    08:03

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.33:

    08:00

    Buffalo LinkStation Mini NAS: терабайтный накопитель весом в полкилограмма :

    07:581

    Apple представила iPhone SDK:

    05:40

    CeBIT 2008: cтенд Biostar — фокус на AMD:

    01:44

    CeBIT 2008: cтенд ASRock — Wi-Fi и интегрированная графика для энтузиастов :

    00:30

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