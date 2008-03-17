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    17 марта 2008

    Apple отказывает разработчикам в участии в iPhone Developer Program:

    22:50

    SVEN ML-1100 — лазерный проводной манипулятор из популярной ML-серии:

    22:16

    SMART XceedCF: быстрые карточки CompactFlash для сложных условий эксплуатации:

    22:00

    Apple патентует расширенные возможности Cover Flow:

    19:55

    SANWA USB-TOY42 — подогрев и охлаждение любого напитка на рабочем столе :

    19:35

    Gigabyte выходит на рынок периферийных устройств для геймеров :

    19:27

    Настройщики: Throttle v.6.17.3.2008:

    19:00

    Apple обновила AirPort Express Base Station:

    18:47

    Настройщики: SuperRam v.5.17.3.2008:

    18:35

    Настройщики: GameGain v.2.17.3.2008:

    18:10

    Настройщики: PCMedik v.6.17.3.2008:

    17:45

    Утилиты: Partition Saving v.3.60:

    17:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.1.1.0 Beta:

    16:55

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.5.0:

    16:30

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.6.3:

    16:05

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 5:

    15:40

    Конвертеры: Free CD to MP3 Converter v.2.3:

    15:15

    Новая разработка ProDesign позволит сократить сроки проектирования микросхем:

    15:05

    Медиаплееры: BlazeMedia Pro v.8.0:

    14:50

    Общение в сети: AIM v.6.8.2.18 Beta 2:

    14:25

    InnoDisk выпускает скоростные твердотельные накопители серии FiD SATA 10000:

    14:18

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.1.0:

    14:00

    «Черная магия» для работы с видео дешевеет: Blackmagic Design сильно снизила цены:

    13:52

    Чистильщики: CleanCenter v.1.72.1:

    13:35

    Специалисты OKI создали микроконтроллер с напряжением питания 1,1 В:

    13:30

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.07:

    13:10

    Интернет и сети: WiSSH v.2.88:

    12:45

    Aitech Defense Systems оснастила защищенный одноплатный компьютер SSD объемом 8 ГБ:

    12:36

    iXBT.com начинает выпуск энциклопедий:

    12:35

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.2:

    12:20

    Объемы выпуска приводов BD-ROM половинной высоты пошли вверх:

    12:02

    Редакторы: RJ TextEd v.4.21:

    11:55

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.10:

    11:30

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.54.831:

    11:05

    Pi-BOX — настольный ПК размерами 11x11x5 см:

    10:59

    Графика: XnView v.1.93.1:

    10:40

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.19.318:

    10:15

    AMD обновляет график выпуска настольных процессоров:

    10:04

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.11:

    09:50

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.12.2:

    09:25

    Toshiba, Microsoft и Panasonic придумали, чем заменить HD DVD:

    09:23

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    09:05

    Процессоры Intel Nehalem увеличат спрос на FC-подложки:

    08:52

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 марта 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 марта 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 марта 2008 года):

    08:00

    iSee iPhone v3 — новый футляр для iPhone:

    05:11

    Corsair выпустила модули ОЗУ для MacBook:

    03:47

    Скриншоты бета-версии iPhone Software 2.0:

    00:55

    Расстановка сил среди крупнейших производителей ПК изменилась:

    00:48

    Цены Phenom X3 в европейской рознице, планы по их снижению:

    00:21

    Ultra SpaceStation 6: набор из шести флэш-накопителей и держателя в форм-факторе… кредитной карты:

    00:20

    HP выпускает ноутбук Pavilion dv2800t Artist Edition:

    00:17

    Leadtek WinFast DTV200 HU: внешний тюнер с поддержкой аналогового и цифрового TV:

    00:16

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