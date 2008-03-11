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    11 марта 2008

    Цены на Intel Xeon DP, планы по выпуску Westmere и Dunnington:

    21:28

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 62:

    19:00

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.12.293:

    18:35

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.3.6:

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3474:

    17:45

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.3.4:

    17:20

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.6:

    16:55

    Patriot анонсирует свои SSD :

    16:37

    Утилиты: ProduKey v.1.26:

    16:30

    Новый ASUS Eee PC будет построен на Intel Atom :

    16:19

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.11:

    16:05

    iEmulator выпустит эмулятор PC для iPhone:

    15:58

    Графика: ForceVision v.3.5 Alpha 1:

    15:40

    Манипулятор OCZ Neural Impulse Actuator (NIA) поступит в продажу по цене гораздо меньшей, чем планировалось:

    15:29

    Утилиты: Winstep Xtreme v.8.2:

    15:15

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.0.1:

    14:50

    Дефрагментаторы: Diskeeper v.12.0 Build 770:

    14:25

    LG показала большие мониторы с матрицами S-IPS:

    14:19

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.8.2:

    14:00

    В iPhone Software 2.0 появится поиск по контактам?:

    13:40

    Утилиты: SideSlide v.2.3.0.0b:

    13:35

    Intel включила выпуск 22-нм процессоров в планы на 2011 год:

    13:32

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.64:

    13:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 11:

    12:45

    Gameloft выпустит более десятка игр для iPhone уже в этом году:

    12:29

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.13:

    12:20

    Диагностика: System Spec v.2.63:

    11:55

    Logitech опровергает слухи о том, что ее купит Microsoft:

    11:43

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.1:

    11:30

    Apple выпустит Mac OS X 10.4.12?:

    11:15

    Диагностика: CoreTemp v.0.97.1:

    11:05

    Специалисты Global Lighting Technologies уменьшили количество светодиодов в системе подсветки для клавиатур :

    11:01

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:40

    Энергия солнца может стать дороже: цены на пластины для солнечных батарей пошли вверх:

    10:33

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:15

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    09:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы для звука C-Media HD CMI-8788:

    08:45

    Apple выпустила апдейт firmware для Radeon HD 2600 XT:

    08:36

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 марта):

    08:30

    Hitachi Maxell прекращает производство оптических носителей:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 марта 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 марта 2008 года):

    08:00

    Intel сообщила цены на CPU для Centrino 2 (обновлено):

    06:17

    1 Beyond делает ноутбук GoFlex317 HD ещё более мощным, устанавливая в него Q6600 и GeForce 8800:

    05:59

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