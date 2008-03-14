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    14 марта 2008

    Мнение аналитика EETimes об Intel Atom: списывать со счетов ARM ещё рано :

    19:27

    Canon Powershot IXUS 970 IS обнаруживает в кадре лица и стабилизирует картинку:

    18:43

    Kodak поделится с LG Display секретами технологии OLED:

    18:19

    Thermaltake GunMet Orb: кулер для любителей поностальгировать :

    17:57

    TI выпускает процессоры OMAP35x: больше возможностей для мобильных устройств:

    17:32

    Jon Peddie Research подтверждает безоговорочное первенство NVIDIA:

    17:08

    Ноутбук Frontier FRNL: тоньше и дешевле, чем MacBook Air, и неплохо защищен:

    16:43

    Huckleberry превращает MacBook в камкордер:

    15:48

    Фоторамка Evergreen с двумя сюрпризами :

    15:371

    Teachermate: «почти компьютер» за $50 можно купить уже сейчас:

    15:11

    Microsoft выпускает Wireless Laser Desktop 7000 и Digital Media Keyboard 3000:

    14:48

    Медиаплееры: 1by1 v.1.64:

    13:35

    Toshiba потеряла на HD DVD почти миллиард долларов:

    13:34

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.4.8:

    13:10

    Новое поколение технологий Dolby для ПК: восемь каналов из двух?:

    12:54

    PDF2Office 4.0 Personal — новая версия утилиты для преобразования PDF для Mac:

    12:54

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.4.1:

    12:45

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.519 Build 1276:

    12:20

    Графика: Paint.NET v.3.30 Beta 2:

    11:55

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    11:30

    Intel не ограничивает NVIDIA в поддержке QPI:

    11:26

    Коммутаторы DisplayPort обеспечат разнообразие подключений:

    11:07

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    11:05

    Массовые поставки процессоров AMD Opteron и Phenom ревизии B3 начались, их тесты:

    10:44

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    10:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 марта):

    10:15

    Графика: WPanorama v.8.4.1:

    09:50

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.54:

    09:25

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.5.0.212:

    09:05

    Интернет и сети: FlashGot v.0.8.8:

    08:45

    Редакторы: RJ TextEd v.4.12:

    08:30

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.20:

    08:15

    Файловые обменники: BitComet 2008-03-11:

    08:00

    NVIDIA сделает меньше ядро G92, чтобы конкурировать с RV770:

    07:50

    LaCie выпускает внешние накопители Desktop Hard Disk и Mobile Hard Disk:

    07:48

    Nettop: идея Intel, как уместить цену настольных ПК в диапазон $100-299:

    00:45

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