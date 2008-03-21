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    21 марта 2008

    Mackie MR5 / MR8 — недорогие студийные мониторы в стиле HR MK2:

    19:35

    ECS G10IL, официально: функциональность ASUS Eee PC на его фоне выглядит бледно:

    19:27

    Qimonda предлагает 2-ГБ набор модулей памяти DDR3-1600 за $340:

    18:49

    Фото дня: системная плата для процессора Bloomfield:

    18:07

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.07:

    17:20

    Недорогие ноутбуки Intel для развивающихся стран придут в США и Европу:

    17:12

    HP выпускает два новых бюджетных струйных принтера к 20-летнему юбилею DeskJet :

    16:57

    Настройщики: RegVac v.5.01.16:

    16:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6.1 Beta 1:

    16:30

    Редакторы: Arachnophilia v.5.3 Build 2198:

    16:05

    GeForce 9800 GTX появляется в Европе, первые цены:

    16:03

    Две новые платы Sapphire на базе AMD 780G и AMD 770:

    16:02

    Медиаплееры: Miro v.1.2:

    15:40

    Настройщики: DTweak v.3.9.1:

    15:15

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.86.4.0:

    14:50

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.1.9.205:

    14:25

    30% возвратов ноутбуков с SSD? У Dell свои расчеты по этому поводу:

    14:03

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Beta 8:

    14:00

    Silicon Power: 32-ГБ SSD-накопитель с интерфейсом ExpressCard:

    13:47

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.3:

    13:35

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.1.1.6 Beta:

    13:10

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.83b:

    12:45

    AMD готовит к выпуску Radeon HD 3830 и может снизить цены на Radeon HD 3870 и 3850:

    12:23

    Файловые обменники: BitComet 2008-03-20:

    12:20

    Серверное решение AquaServer T50 D55 с ОС Windows Server 2008:

    12:04

    Apple предлагает спаривать устройства с Bluetooth при помощи кабеля :

    11:59

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1549:

    11:55

    Создан материал, имеющий свойство сверхпроводимости при комнатной температуре:

    11:52

    Резервное копирование: Backup4all v.3.11 Build 300:

    11:30

    Медиаплееры: Songbird v.0.5 RC2:

    11:05

    Утилиты: doPDF v.6.0.257:

    10:40

    Apple привлекает пользователей Windows к Safari с помощью Software Update :

    10:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.0.0.7:

    10:15

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 1:

    09:50

    Обнаружена уязвимость мобильной версии Safari :

    09:44

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.449:

    09:25

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.4.68:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.174.40 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Apple разрабатывает стереоскопические дисплеи :

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 марта):

    08:15

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.4.1.8.93:

    08:00

    Следующим процессором AMD Black Edition станет Phenom 9850:

    07:50

    Цены на беспроводные контроллеры платформы Intel Centrino 2:

    07:48

    Time Machine теперь работает с AirPort Disk :

    06:58

    Apple выпустила Digital Camera RAW Compatibility Update 2.0 :

    05:13

    AMD еще снизит цены на HD 3800 для более успешной конкуренции с GeForce 9:

    02:23

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