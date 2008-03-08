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    8 марта 2008

    ASUS Eee PC с ОС Windows выпущен официально:

    22:40

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.518 Build 1275:

    14:50

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.20:

    14:25

    Microsoft: DirectX 9 – мартовский релиз:

    14:00

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.14:

    13:35

    Утилиты: RegToy v.0.6.1.0:

    13:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.88:

    12:45

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.6:

    12:20

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 2008 Build 44:

    11:55

    Выпущен OpenOffice.org v.2.4.0 RC3:

    11:30

    Графика: GIMP Portable v.2.4.5:

    11:05

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 37.49:

    10:40

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4068:

    10:15

    Графика: GIMP v.2.4.5:

    09:50

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.3.1.7:

    09:25

    Продажи процессоров Intel Yorkfield стартуют на следующей неделе, розничные цены:

    09:20

    CeBIT 2008: на стенде Foxconn можно найти, что угодно:

    09:18

    Кулер OCZ Vendetta 2: меньше шума при той же эффективности:

    09:17

    Интернет и сети: Network Mechanic v.2.8:

    09:05

    ZUIKO DIGITAL 25mm f2.8: объективчик для зеркалочки:

    09:00

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.0:

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:30

    ASUS MS71 — беспроводная, лазерная мышь, ещё и с накопителем для данных:

    08:30

    Неофициальные драйверы для модемов Motorola:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 марта):

    08:00

    WiLinx лицензировала процессор Tensilica Xtensa LX2 для использования в UWB-решениях:

    07:20

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