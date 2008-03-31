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    31 марта 2008

    Для взлома Mac OS X хакеру потребовалось всего пару минут :

    23:30

    Всего лишь через год каждый третий ноутбук будет иметь светодиодную подсветку экрана:

    15:35

    Утилиты: SUMo v.1.7.0.42:

    15:15

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3 Beta 1:

    14:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.20:

    14:25

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.1.1:

    14:00

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1169:

    13:35

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.0.4:

    13:10

    Утилиты: Glary Utilities v.2.5:

    12:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (29.03.2008):

    12:20

    HD DVD Promotion Group больше не существует:

    11:56

    Утилиты: WinGuggle v.1.2:

    11:55

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.3 Build 1148 Beta:

    11:30

    Мультимедиа: Wavosaur v.1.0.2.0:

    11:05

    AMD выпускает первую в мире профессиональную 3D-карту с интерфейсом DisplayPort :

    10:48

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.35:

    10:40

    Пожар на LG Chem заставит крупных поставщиков ноутбуков перейти на китайские аккумуляторы:

    10:171

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.451:

    10:15

    Диагностика: CPU-Z v.1.44.2:

    09:50

    ASUS HD 3850 X2 выйдет в апреле и будет стоить $350: первые фото и спецификации:

    09:47

    ASUSTeK P5KPL-CM — плата на G31, но с поддержкой FSB 1600 МГц:

    09:46

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.70 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Большая партия DRAM по сильно заниженной цене досталась Kingston?:

    09:20

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:05

    На рынке США ASUS Eee PC 4G с Windows XP появится в апреле по цене $399:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 марта):

    08:45

    Аналитик предлагает Infineon «убить» Qimonda, чтобы оживить отрасль:

    08:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 марта 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 марта 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 марта 2008 года):

    08:00

    Выпуск Intel P45 не будет перенесен?:

    07:55

    Золотая жила Intel или Atom всего по 6 долларов?:

    07:16

    XpertVision 9800 GTX — пока «самая дешевая» версия еще не вышедшей новинки:

    01:41

    Сотрудники MIT придумали дешевые и эффективные солнечные батареи:

    01:31

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