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    12 марта 2008

    GoBetween поможет синхронизировать данные между iPhone и Entorage 2008:

    23:02

    BV-R130L5 — 5 LTH-дисков BD-R компании JVC, которые уже можно купить:

    19:14

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.4.1 Beta:

    19:00

    Samsung пополняет линейку мониторов SyncMaster четырьмя моделями: 953BW, 2053BW, 2253LW и 2253BW:

    18:57

    Intel QX9775 появляется в продаже, Skulltrail приходит в массы? :

    18:49

    Установщики: Inno Setup v.5.2.3:

    18:35

    Установщики: Smart Install Maker v.5.02:

    18:10

    В ассортименте Gigabyte появился бесшумный вариант GeForce 9600 GT:

    17:57

    Утилиты: TrueCrypt v.5.1:

    17:45

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 60:

    17:20

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R3 v.0.9.124.404b:

    16:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 марта):

    16:30

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Beta 4:

    16:05

    Редакторы: Jarte v.3.2:

    15:40

    Планы AMD по выпуску мобильных процессоров :

    15:37

    Утилиты: EarthView v.3.8.2:

    15:15

    Разработка ON Semiconductor защитит портативные устройства с USB-подключением:

    15:02

    Утилиты: GMER v.1.0.14:

    14:50

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.28:

    14:25

    Графика: Inkscape v.0.46pre3-1 Beta:

    14:00

    Процессор Tensilica Xtensa стал частью чипсета для приема AM/FM и HD Radio:

    13:50

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.9.1 Build 2008.03.08:

    13:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt!:

    13:10

    Настройщики: RivaTuner v.2.08:

    12:45

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.6.1:

    12:20

    HA04-Extreme — новая системная плата Jetway на AMD 790FX :

    12:12

    Symantec выпустила гибридный антивирус для Mac OS X и Windows:

    12:05

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.4.1:

    11:55

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.0.1:

    11:30

    Утилиты: ClickyMouse v.7.0.1:

    11:05

    Apple выпустила iPod shuffle software 1.0.4:

    10:58

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.0.1:

    10:40

    Процессорные ядра ARC Energy PRO потребляют на 75% меньше электроэнергии:

    10:29

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.10:

    10:15

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.03.08:

    09:50

    Графика: TwistedBrush v.15.27:

    09:25

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Beta 2:

    09:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.47.06:

    08:45

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.08:

    08:30

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.98:

    08:15

    Интернет и сети: nDispatcher v.1.3:

    08:00

    NVIDIA GT200 ближе, чем кажется и гораздо быстрее G9x:

    07:50

    MSI включается в погоню за Eee PC со своим ноутбуком Wind:

    07:49

    Японские власти расследуют самовозгорание iPod nano:

    04:49

    Apple выпустила AirPort Utility v5.3.1:

    02:22

    Apple выпустила MacBook Air SMC Update 1.0:

    01:01

    AMD анонсирует мобильную платформу Puma :

    00:34

    Ноутбук BenQ Joybook A53 обходится без Penryn :

    00:33

    ASUS Lion Square: кулер с выразительным дизайном:

    00:31

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