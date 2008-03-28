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    28 марта 2008

    Apple выпустила Firmware Restoration CD 1.5 :

    22:09

    Новинки Apacer позволят расширить память Apple Mac Pro до 32 ГБ:

    21:20

    Super Talent выпускает самый тонкий 256-ГБ SSD с весьма «толстой» ценой :

    18:41

    Microsoft Surface: пользовательская версия интерактивного стола-компьютера появится, но позже:

    18:30

    Dell предлагает ноутбук с поддержкой Blu-ray за $879:

    18:13

    Seagate не верит в SSD, но собирается выпускать их сама и грозит судом другим производителям:

    17:37

    Thermaltake: процессорный кулер Thermaltake BigTyp VP:

    17:17

    Apple выпустилаAirPort Extreme Update 2008-001 for Tiger. :

    17:08

    Новинка Analogix ускорит распространение DisplayPort:

    16:47

    Графика: Fotosizer v.1.15.0.248:

    16:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.70:

    16:05

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.1:

    15:40

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.3.0.21.329:

    15:15

    Специалисты WiQuest разработали референс-дизайн «комбайна» Wireless USB + Bluetooth:

    15:03

    Настройщики: PowerStrip v.3.78.610 Beta:

    14:50

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.6.5:

    14:25

    Performance Technologies оснащает графическим процессором ATI Radeon E2400 модуль AdvancedMC:

    14:11

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamEater Pro v.4.1.0 Build 198 Beta:

    14:00

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.9.3754:

    13:35

    Dell планирует осенью выпустить сверхлегкие ноутбуки с интерфейсом DisplayPort:

    13:32

    С программным обеспечением Parallels создана одна из крупнейших систем виртуализации в мире:

    13:17

    Ноутбук HP Pavilion dv3000 дебютирует на азиатском рынке :

    13:13

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.8.3:

    13:10

    Спецификации и дата выпуска стильного субноутбука HP 2133:

    13:07

    Утилиты: RegToy v.0.6.1.1:

    12:45

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.2.1:

    12:20

    ATI Radeon HD3850 X2 станет конкурентом GeForce 8800 GTS 512MB:

    12:02

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.0.0.9:

    11:55

    Mushkin «серый» и Mushkin «белый» — новые наборы модулей памяти DDR2-800:

    11:53

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.11:

    11:30

    Медиаплееры: Songbird v.0.5:

    11:05

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.3.0.5:

    10:40

    Графика: XnView v.1.93.4:

    10:15

    Настройщики: vLite v.1.1.5 Beta:

    09:50

    Файловые обменники: BitComet v.1.00:

    09:25

    Медиаплееры: WinAmp v.5.53 Build 1924 Final:

    09:05

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1013:

    08:45

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.51 для чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista 32):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 марта):

    08:00

    A-DATA выпускает флэш-накопители «специально для Eee PC»:

    07:52

    Apple выпустила Mac Pro EFI Firmware Update 1.3 :

    06:33

    Фоторамка Parrot DF7700 с SIM-картой — появление в продаже, фото и технические детали:

    05:35

    Atrato Velocity1000 SAID — быстрое и ёмкое 3U-хранилище данных для HPC, которое само себя «излечивает»:

    02:33

    Twintech представила свой самый быстрый GeForce 9600 GT — XXT Edition:

    00:06

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