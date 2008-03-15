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    15 марта 2008

    Thermaltake готовит доступную систему охлаждения, обеспечивающую разгон новых CPU Intel до ~4 ГГц:

    16:12

    GETAC показала «полностью защищенный» КПК PS535E:

    15:27

    Антивирусы: Agnitum выпускает Outpost Antivirus Pro:

    14:25

    Mandriva представляет линейку корпоративного программного обеспечения:

    14:00

    Новые возможности программы IMSniffer для перехвата трафика мессенджеров:

    13:35

    USBee: концепт флэш-накопителя, который весьма трудно сломать:

    13:19

    ASUS Eee PC — фото и характеристики настольного варианта :

    13:18

    Parallels Plesk Sitebuilder – реализация новых функций мастера web-дизайна:

    13:10

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.21:

    12:45

    Диагностика: HWMonitor v.1.0.8:

    12:20

    Microsoft опровергает слухи о переходе на Blu-ray:

    12:11

    Мультимедиа: Reaper v.2.14159:

    11:55

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.4.0.7 Beta 4:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.03.2008):

    11:05

    Безопасность: Online Armor Free v.2.1.0.112:

    10:40

    Медиаплееры: Xion v.1.0.95:

    10:15

    CPU+GPU в одном чипе Intel: подробности о Havendale и Auburndale:

    09:53

    Inno3D выпускает GeForce 9600 GT с системой охлаждения «сделай сам»:

    09:52

    Настройщики: DTweak v.3.9:

    09:50

    PCMCIA добавит в спецификацию ExpressCard 2.0 поддержку USB 3.0:

    09:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.91:

    09:25

    Графика: XnView v.1.93:

    09:05

    Canon Powershot IXUS 90 и IXUS 85 — две компактные камеры с 10-Мп сенсорами:

    09:00

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.09:

    08:45

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.8:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 марта):

    08:00

    Netronix выпускает свои «электронные книги» EB-100 и EB-300:

    06:49

    С USB-бомбой термин «plug-and-play» обретает новое значение :):

    00:06

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