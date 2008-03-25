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    25 марта 2008

    Apple выпустила iPod Reset Utility v1.0.3:

    21:16

    Специалисты Kyocera создали самую быструю в мире струйную печатающую головку:

    20:54

    Sun и DARPA работают над оптическими сетями для объединения микропроцессоров:

    20:27

    Samsung подкорректировала планы поставок 16-дюймовых панелей для ноутбуков с поддержкой Full HD:

    19:24

    Panasonic обновляет защищенный трансформируемый ноутбук Toughbook 19:

    18:01

    Производители датчиков изображения CMOS осваивают выпуск модулей камер:

    16:51

    Intel выпустила два 45-нм четырехъядерных процессора для серверов и рабочих станций:

    16:17

    Новые ТТХ NVIDIA G96 — уточненные или окончательные?:

    11:35

    OKI разработала «говорящую» микросхему с изменяемой высотой голоса:

    10:37

    Чистильщики: LCleaner v.1.2.3.48:

    10:00

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.7:

    09:30

    Графика: AvancePaint v.2.2.1:

    09:00

    Adobe выпустила Photoshop Elements 6 for Mac :

    08:53

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.2.00:

    08:30

    Интернет и сети: WiSSH v.2.89:

    08:00

    ECS N9800GX2-1GPX-F — адаптер на базе GeForce 9800GX2 с 4 разъемами на задней панели:

    00:52

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