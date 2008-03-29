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    29 марта 2008

    Sapphire Technology HD 3870 ULTIMATE Edition – самая быстрая в мире 3D-карта с пассивным охлаждением?:

    14:20

    Запись: Blindwrite Suite v.6.0.6:

    14:00

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.86.8.4:

    13:35

    Общение в сети: AIM v.6.8.2.19 Beta 2:

    13:10

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.422:

    12:45

    Графика: Inkscape v.0.46pre4-1 Beta:

    12:20

    Настройщики: vLite v.1.1.6 Beta:

    11:55

    Rambus надеется запретить Hynix делать чипы памяти:

    11:35

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.4.2:

    11:30

    BFG GeForce 9600GT OC2 512MB: «дважды разогнанный» ускоритель :

    11:17

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.1.1.169 Beta:

    11:05

    Ускоритель NextEngine по производительности равен 550 процессорам Intel Xeon, работающим на частоте 2,66 ГГц:

    10:57

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.0.4:

    10:40

    Спецификации и результаты тестов трёхпроцессорного ускорителя ASUS EAH3850 Trinity:

    10:19

    NVIDIA будет делать чипсеты для VIA Isaiah?:

    10:18

    Thermaltake iXoft Bag 15": еще один подход к охлаждению ноутбуков:

    10:17

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.6 Beta 9:

    10:15

    В нестабильной работе Vista больше всех виновата NVIDIA:

    10:00

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.8.0:

    09:50

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.8:

    09:25

    Ученые из Иллинойса создали «исключительно гибкие схемы»:

    09:11

    Выпущена новая объединенная версия Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing:

    09:05

    Официальные драйверы V-RAID для контроллеров VIA:

    08:45

    Военные получат топливные элементы, но заменят ими более привычные источники питания не сразу:

    08:43

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.74 для мобильных и обычных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 марта):

    08:00

    Видеокарта Jetway GeForce 8800 GT с 2 ГБ памяти, а нужно ли?:

    00:18

    Phantom Keystroker — аппаратный шутник для офиса :

    00:05

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