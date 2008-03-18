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    18 марта 2008

    Adobe надеется на поддержку Flash в iPhone:

    23:53

    Panasonic подготовила CF-адаптер для карт памяти стандарта SDHC:

    23:38

    e-Signage в новом измерении: Sharp представляет новые ЖК-экраны, в т.ч. с диагональю 2,75 метра:

    23:11

    Alienware Area-51 7500: NVIDIA nForce 790i Ultra SLI и GeForce 9800 GX2 в одном ПК:

    22:39

    Narrator 2 — новая утилита для голосового чтения текста в Mac OS X:

    22:34

    Официальный анонс чипсетов серии NVIDIA nForce 790i:

    21:52

    Apple выпустила Safari 3.1 для Mac OS X и Windows:

    21:08

    Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM — первый «полтинник» с ультразвуковой фокусировкой:

    19:45

    NVIDIA, возможно, собирается купить VIA:

    19:44

    Alsoft выпустила Disk Warrior 4.1 CD updater для Mac:

    19:05

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqx:

    19:00

    XFX: видеоадаптер GeForce 9800 GX2 и системная плата на базе nForce 790i Ultra SLI:

    18:37

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 5 v.5.02:

    18:35

    Echo Mirrored Screen Protector — зеркальная защита для iPhone:

    18:25

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.68:

    18:10

    Foxconn: анонс графического адаптера GeForce 9800GX2-1024:

    17:47

    Выпущен OpenOffice.org v.2.4.0 RC6:

    17:45

    Утилиты: Pfrank v.2.16:

    17:20

    Staccato Communications способствует продвижению Wireless USB:

    16:59

    Утилиты: Remove about:blank Buddy v.4.98:

    16:55

    Palit Microsystems ускоряет 1-ГБ адаптер GeForce 9600 GT Sonic:

    16:33

    Виртуальные машины: VMware v.6.0.3:

    16:30

    Интернет и сети: VMware Player v.2.0.3 Build 80004:

    16:05

    Графика: TwistedBrush v.15.28:

    15:40

    Akros Announces первой выпустила контроллер, поддерживающий еще не принятый стандарт IEEE 802.3at PoE:

    15:18

    Настройщики: nLite v.1.4.5 Beta 2:

    15:15

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.8 Alpha:

    14:50

    Apple запатентовала двухсторонний трекпад:

    14:34

    Настройщики: Boost XP v.2.1.0.0:

    14:25

    В Aleratec придумали, как без ПК записывать данные в 11 USB-накопителей одновременно:

    14:09

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.39:

    14:00

    Возвраты ноутбуков с SSD достигают 30%, в чем причины?:

    13:57

    Запись: Oront Burning Kit v.2.5.1:

    13:35

    Что показали первые тесты NVIDIA GeForce 9800 GX2?:

    13:20

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.20.320:

    13:10

    Roxio выпустила Toast 9 Titanium:

    13:01

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.01.064 Beta:

    12:45

    Microchip Technology начала выпуск SPD EEPROM для модулей памяти DDR2 и DDR3:

    12:35

    Утилиты: TrueCrypt v.5.1a:

    12:20

    Фоновый режим приложений iPhone угрожает времени автономной работы?:

    12:14

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.6.1:

    11:55

    LANDesk: LANDesk Security Suite v.8.8:

    11:30

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.14:

    11:05

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.2.1.7:

    10:40

    Pandigital добавляет в цифровую фоторамку HDTV-тюнер и... поваренную книгу:

    10:27

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.167.57 для чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista 64):

    10:15

    Palit первой официально представляет GeForce 9800GX2 :

    10:06

    Камера PENTAX Optio V20 — компактный «портретист»:

    09:51

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    09:50

    BenQ V2400W: монитор и… «бомбардировщик»:

    09:42

    Водоблок CoolIT Systems MTEC Coldplate охладит NVIDIA GeForce 8800:

    09:41

    Toshiba Dynabook SS RX1 RX1/TAE: первый ноутбук со 128-ГБ SSD:

    09:37

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros (Vista 64):

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    09:05

    Aspyr выпустила The Sims Castaway Stories для Mac:

    09:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 марта):

    08:45

    IBM сделала еще один шаг на пути к оптическим микросхемам:

    08:41

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.10:

    08:30

    Чистильщики: Baku v.3.5:

    08:15

    Настройщики: PCBoost v.3.17.3.2008:

    08:00

    QuickerTek выпустила Time Capsule Antenna Array:

    07:45

    PowerColor выпускает новые продукты серии ATI TV Wonder для Европы:

    07:42

    Adobe выпустила Camera Raw 4.4 и Lightroom 1.4:

    04:42

    HIS не забывает про AGP: две платы на базе ATI Radeon HD 3850:

    02:05

    Антенны gigaNOVA помогут добавить поддержку WiMAX в мобильные устройства:

    00:45

    BTC выпускает игровые мышь и клавиатуру Cheetah:

    00:15

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