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    10 марта 2008

    Imation начала поставки твердотельных накопителей MOBI 3000 и PRO 7000:

    20:47

    IBM и Hitachi будут вместе создавать транзисторы нового поколения:

    19:58

    Sun обещает Java на iPhone:

    19:39

    Система обнаружения снайперов Ears станет частью вооружения «солдата будущего»:

    19:29

    Apple выпустила обновление DVD or CD Sharing Setup Update:

    19:13

    Основатель id Software Джон Кармэк положительно оценил iPhone SDK:

    19:02

    MSI на CeBIT: незамеченная и бесшумная GeForce 9600 GT:

    18:45

    Цены и параметры Nettop-процессоров (Intel Atom и Celeron):

    17:29

    Первая игра для iPhone от EA будет выпущена в сентябре:

    17:10

    Объявлена цена GeForce 9800 GX2 производства PNY в США:

    16:11

    Dreamcom 10: ноутбук с регулируемым по высоте дисплеем:

    14:50

    STEC MACH4: встраиваемые накопители на базе флэш-памяти, обеспечивающие скорость чтения 90 МБ/с:

    12:22

    На смену HD DVD в борьбе с Blu-ray придет HD VMD?:

    09:36

    iMac и Mac mini с Penryn появятся в ближайшие недели?:

    08:53

    Apple начала программу iPhone Enterprise Beta Program:

    05:54

    ПО для iPhone будут распространяться только через онлайн-магазин Apple:

    05:03

    Intel: переход на 45-нм процессоры будет очень быстрым :

    00:27

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