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    20 марта 2008

    Спрос на ноутбуки падает, покупатели ждут Centrino 2 и снижения цен на Centrino:

    23:44

    MSI N9800GX2-M2D1G-OC: одна из немногих разогнанных GeForce 9800 GX2 :

    23:32

    OCZ выпускает свою память DDR3-2000 для платформ на базе nForce 790i:

    23:31

    Мини-ПК ASUS NOVA LITE Mini 2L: мал, да удал:

    20:06

    Цены на DDR3 пошли резко вниз?:

    19:38

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.0.0:

    19:00

    EVGA анонсирует плату nForce 790i Ultra SLI по цене $350:

    18:53

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.7:

    18:35

    PreSonus AudioBox USB — звуковой USB-интерфейс с регулятором микса:

    18:30

    Panasonic оснащает камеру DMC-TZ50 адаптером Wi-Fi:

    18:24

    Мультимедиа: Replay Music v.3.30:

    18:10

    Silicon Laboratories расширила предложение миниатюрных MCU семейством с памятью EPROM:

    18:04

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.2.0.0:

    17:45

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.13.295:

    17:20

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.09:

    16:55

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.53:

    16:30

    Kingston DataTraveler Locker — до 8 ГБ под 256-бит защитой AES:

    16:18

    Утилиты: Returnil Virtual System v.2.0:

    16:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.07b:

    15:40

    Восстановление данных: Encopy v.4.52:

    15:15

    Фото дня: Cinco Pipe — система охлаждения платы MSI P45D3 Platinum:

    15:05

    Настройщики: xpy v.0.9.12:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (19.03.2008):

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3476:

    14:00

    Infineon добавляет поддержку Voice-Over-WLAN в бюджетную мобильную платформу:

    13:49

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.3.3:

    13:35

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.02:

    13:10

    Настройщики: NiBiTor v.3.9:

    12:45

    NVIDIA решила придержать обозначение GeForce 9400 на потом?:

    12:22

    Microsoft: выпущен Windows Vista Service Pack 1:

    12:20

    Восстановление данных: Recuva v.1.12.291:

    11:55

    Адаптер Gefen USB-DVI поддерживает разрешение UXGA:

    11:51

    Утилиты: SkinStudio v.6.0:

    11:30

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.60.324:

    11:05

    Платы ASUS ROG Striker II: флагманские продукты на базе nForce 790i :

    10:55

    Первая утечка сведений о планшетном ПК нового поколения Dell Latitude XT2:

    10:46

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 61:

    10:40

    AMD: поставки систем с Barcelona начнутся апреле, а 45-нм Deneb уже есть у партнеров компании:

    10:15

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.3:

    10:15

    Intel выпустит два CPU начального уровня для Centrino 2; названа цена CPU Atom N270:

    09:59

    У официальных приложений iPhone нет доступа к музыкальной библиотеке телефона?:

    09:56

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 15131:

    09:50

    Silicon-Power выпускает вместительные флэш-накопители Ultima 110:

    09:49

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:25

    AMD первой получила сертификат DisplayPort для графических решений для ПК:

    09:16

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:05

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.173.68 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 марта):

    08:15

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.с02:

    08:00

    Lost Worlds — новая игра-головоломка для Mac :

    05:25

    Apple выпустила Time Machine and AirPort Update 1.0 :

    03:17

    Wi-Fi глазами Intel: 6,5 Мбит/с в радиусе 60 миль благодаря RCP:

    00:25

    Panasonic оснащает компактную камеру Lumix DMC-FX500 сенсорным дисплеем:

    00:10

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