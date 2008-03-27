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    27 марта 2008

    Быстрый накопитель GIGABYTE i-RAM BOX выпущен и появился в продаже:

    22:141

    Разработка FUJIFILM Dimatix позволяет печатать солнечные батареи на струйном принтере:

    21:25

    Intel выпускает DX48BT2, плату на базе нового чипсета X48 Express:

    19:55

    Медиаплееры: Miro v.1.2.1:

    19:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.667:

    18:35

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.18:

    18:10

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.36:

    17:45

    Веб-браузеры: Flock v.1.1.1:

    17:20

    Мультимедиа: Fresh View v.7.44:

    16:55

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.1:

    16:30

    Eos — беспроводные колонки для iPod :

    16:23

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.4.1:

    16:05

    Мониторы 6010A — компактные двухполосные активные мониторы:

    15:44

    Интернет и сети: FlashGot v.0.9:

    15:40

    Тестовые приложения: Cddoc v.0.35:

    15:15

    Графика: XnView v.1.93.2:

    14:50

    PQI выпускает свою DDR3 в серии Phoenix:

    14:27

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0 Beta 4:

    14:25

    Мультимедиа: MP3tag v.2.40b Beta:

    14:00

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 12:

    13:35

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.1.15:

    13:10

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.80:

    12:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    12:20

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.31 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 марта):

    11:30

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.7.0.9:

    11:05

    AMD Phenom X4 9850 Black Edition – линейку возглавил новый флагман:

    10:57

    Редакторы: RJ TextEd v.4.30:

    10:40

    ASRock A780FullDisplayPort: первая плата с интерфейсом DisplayPort и еще тремя впридачу:

    10:37

    Первые в мире трехъядерные x86-процессоры дебютировали официально — серия AMD Phenom X3 8000 для игровых ПК:

    10:36

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.74:

    10:15

    «Тихая рабочая лошадь» AMD Phenom X4 9100e — первый в мире 65-Вт четырехъядерный процессор:

    09:52

    Мультимедиа: Reaper v.2.146:

    09:50

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.75:

    09:25

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.0:

    09:05

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.0.0.8:

    08:45

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.9:

    08:30

    Диагностика: EF System Monitor v.4.60:

    08:15

    Выпущен OpenOffice.org v.2.4.0:

    08:00

    Первый тест GeForce 9800 GTX: производительность, шум, температура и первые реальные цены:

    07:52

    Процессор Intel Westmere ожидается в 2010 году и будет хорош в операциях де/шифрования по методу AES:

    07:39

    Apple выпустила Security Update 2008-002 v1.1 :

    06:29

    NVIDIA: дискретных чипсетов больше не будет:

    01:48

    Заглядываем внутрь ASUS Eee PC 900 и узнаем о новых функциях:

    00:25

    Новая линейка портативных накопителей WD My Passport Elite:

    00:23

    Intel в борьбе за долю рынка компьютеров low-end — Atom 230 станет еще дешевле:

    00:16

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