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    13 марта 2008

    iPhone SDK работает на PowerPC?:

    23:49

    Roxio выпускает Toast 9 Titanium для Mac:

    22:28

    ARC представила первую в мире звуковую подсистему с поддержкой Sonic Focus:

    20:58

    Apple готовит апдейт iTunes 7.6.2?:

    20:13

    DH_Subtitle 2.0 — новая версия плагина для Apple Final Cut:

    19:41

    Plextor представила 18х/48х башни-дупликаторы для дисков DVD/CD :

    19:11

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1080:

    19:00

    Запись: BurnAware v.1.2.9:

    18:35

    16-ГБ флэшка Adamant с тремя бриллиантами — всего за $5650 :

    18:13

    Утилиты: doPDF v.6.0.253:

    18:10

    Puzzle Quest — игра для Mac от Transgaming:

    17:59

    Intel: процессор 110A (Stealey 3W) прекращает свое присутствие на рынке:

    17:55

    Медиаплееры: Songbird v.0.5 RC1:

    17:45

    SVEN представляет новый лазерный проводной манипулятор — ML-1000 «SNOW»:

    17:28

    Запись: Nero Burning Rom v.8.3.2.1:

    17:20

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.58:

    16:55

    Vology Predator X-2 Limited Edition — «самый быстрый лэптоп в мире» :

    16:52

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.5 Build 4140:

    16:30

    Apple переведет iPhone на архитектуру Intel?:

    16:27

    Запись: CDBurnerXP v.4.0.024.429:

    16:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.448:

    15:40

    Microsoft добавит в Windows поддержку Blu-ray:

    15:38

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.4.65:

    15:15

    Подробности о Chrome 430 GT: частоты, цена, производительность:

    14:54

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant:

    14:50

    Серия ноутбуков Acer Aspire 8920: поддержка высокой четкости и объемный звук:

    14:39

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 марта):

    14:25

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.4:

    14:00

    Первые платы на чипсете Intel X48 на днях появятся у поставщиков:

    13:44

    Crazy Kart 2 для iPhone — демо-ролик на YouTube:

    13:40

    Графика: XnView v.1.93 Beta 3:

    13:35

    Ускоритель ATI FireMV 2260: PCIe x1, пассивное охлаждение и два интерфейса DisplayPort :

    13:19

    Редакторы: SavageEd v.1.3.6:

    13:10

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.4:

    12:45

    Гибридный тюнер Compro VideoMate Vista E800F оснащен аппаратным кодером MPEG-2:

    12:32

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.1:

    12:20

    В Cheetah3D 4.5 улучшена совместимость с Mac OS X Leopard:

    12:02

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.1.1.149 Beta:

    11:55

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.1.344:

    11:30

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.0:

    11:05

    Acer представила ноутбуки серии Aspire 6920: высокая четкость для мобильных пользователей:

    10:52

    Хакеры взломали бета-версию iPhone Software 2.0:

    10:42

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.8.0.85 Build 1274:

    10:40

    OCZ выпускает SSD со скоростями чтения/записи свыше 100 МБ/с:

    10:19

    TV/FM-тюнер Compro VideoMate Vista E650F рассчитан на прием цифрового и аналогового вещания:

    10:15

    Утилиты: novaPDF v.5.4:

    10:15

    Запись: FinalBurner Free v.1.29.0.125:

    09:50

    Nitto Denko добивается успеха в создании перезаписываемого голографического дисплея:

    09:48

    Редакторы: AkelPad v.3.5.2:

    09:25

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.39:

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.0.3:

    08:45

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.1.8.204:

    08:30

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.4.8 Beta:

    08:15

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.4.1.7.91:

    08:00

    AU Optronics выпустила первую в мире 24" FullHD-панель с соотношением сторон 16:9:

    07:48

    Intel выйдет на рынок 1,8" и 2,5" ёмкими SSD уже в этом году:

    07:47

    ASUS Vento A1: алюминиевый корпус в ярких цветах:

    07:46

    iPhone SDK загружен более 100 тыс. раз:

    03:48

    С помощью iPhone SDK невозможно создать полноценный IM-клиент?:

    00:27

    Jupiter, Escher и Deco — необычные манипуляторы для ПК:

    00:17

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