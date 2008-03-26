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    26 марта 2008

    Microsoft будет выпускать ПО для iPhone? :

    23:12

    PNY Technologies представила свой вариант Quadro FX 3700 и объявила о начале продаж:

    22:09

    CrossOver Games позволяет запускать игры для Windows в Mac OS X :

    19:26

    Безопасность: Online Armor Free v.2.1.0.119:

    19:00

    iWake — «радиочасы» для iPod :

    18:54

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.86.6.1:

    18:35

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 1.1:

    18:10

    Скриншоты iPhone App Store :

    17:59

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.0.5:

    17:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.9 Build 1640:

    17:20

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.9.1:

    16:55

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.13.296:

    16:30

    Настройщики: Reg Organizer v.4.21 Beta 2:

    16:05

    Первые образцы процессоров VIA Isaiah уже направлены партнерам, дата выхода на рынок:

    15:44

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2008 v.0.3.15:

    15:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.93:

    15:15

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.85:

    14:50

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.85:

    14:25

    Cybernet Zero-Footprint-PC: не клавиатура для ПК, а ПК в клавиатуре:

    14:22

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.4.39.2:

    14:00

    Безопасность: WinLock v.4.65:

    13:35

    Эмуляторы: MAME v.0.124b:

    13:10

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1552:

    12:45

    Утилиты: GoodSync v.7.1.8:

    12:20

    ASUS выпускает бесшумный ускоритель EN9600GT SILENT/HTDI/512M:

    11:56

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (24.03.2008):

    11:55

    NextComputing оснащает новыми четырхъядерными CPU Xeon... «чемоданобуки»:

    11:32

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.0 Beta:

    11:30

    CatalystOffice получил поддержку Mac :

    11:09

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.5.3:

    11:05

    Безопасность: CounterSpy v.2.5.1043:

    10:40

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0:

    10:15

    Графика: TwistedBrush v.15.29:

    09:50

    Apple выпустила PluginManager 1.7.3 :

    09:41

    FTP-клиенты: SmartFTP v.3.0 Build 1011:

    09:25

    Мультимедиа: SUPER 2008 Build 30:

    09:05

    Звуковые USB-интерфейсы Yamaha Audiogram с Steinberg Cubase AI4 в комплекте:

    09:05

    Чистильщики: CCleaner v.2.06:

    08:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.13 Final:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Фото дня: ASUS Trinity, первая видеокарта с тремя GPU :

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 марта):

    08:00

    MacCuff mini — кронштейн для крепления Mac mini :

    07:50

    iLuv i399 — акустическая система для iPod с поддержкой Bluetooth A2DP :

    03:58

    MSI GX600-Enhanced: игровой ноутбук на стероидах:

    03:20

    Intel Netbook выходит на первые рынки, цены и технические подробности :

    01:20

    ECTACO jetBook e-Book Reader: еще один способ заменить домашнюю библиотеку:

    01:18

    SVEN Multimedia EL 4003: клавиатура для любителей иллюминации:

    01:14

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