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    23 марта 2008

    Проводники будущего: углерод оказался лучше меди:

    19:40

    Winbond начнет пробный выпуск stack DRAM во второй половине года:

    18:47

    Развитие цифровых фотокамер пойдет в направлении видеосъемки?:

    18:13

    Перспективы китайского варианта HD DVD пока под вопросом:

    17:49

    В университете Мичигана будут создавать «боевую летучую мышь»:

    14:15

    Портативный USB-сканер позволяет подключить к процессу чтения книг и журналов «мировой разум»:

    13:48

    Acer: мы будем делать не консоли, но игровые ПК:

    13:09

    В Америке создан «кулер» без подвижных частей:

    11:43

    Фото дня: 2 миллиарда транзисторов в одном чипе, процессор Intel Tukwila:

    11:09

    Phase One 645 / Mamiya 645AFDIII: цифровые камеры среднего формата становятся открытой платформой:

    10:52

    NVIDIA откладывает старт Hybrid SLI:

    10:15

    Исследователи обнаружили, что логотипы IBM и Apple воздействуют на подсознание :

    10:10

    LinITX: компьютеры без вентиляторов, но с сенсорными экранами:

    09:51

    Cellink T — необычная, но функциональная «флэшка», устройство 3-в-1:

    03:38

    Новинки Tokina на PIE2008:

    00:05

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