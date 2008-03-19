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    19 марта 2008

    Apple обещает расширить число участников iPhone Developer Program :

    22:21

    В японской рознице замечен 4Х-привод Plextor с поддержкой Blu-ray — PX-B910SA:

    21:30

    Adobe обещает создать Flash Player для iPhone :

    21:00

    Новинка austriamicrosystems повышает напряжение одного элемента батареи до 50 В:

    20:37

    Princeton анонсирует беспроводной планшет PTB-W1:

    20:11

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.14:

    19:00

    Утилиты: SUMo v.1.6.3:

    18:35

    Запись: DeepBurner v.1.9.0.228:

    18:10

    Xplore и Pegatron вместе разработают линию защищенных ноутбуков:

    17:49

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.8.0.87 Build 1276:

    17:45

    Спецификация, дата выпуска и цены GeForce 9800 GT:

    17:37

    WD доводит объем 3,5-дюймовых винчестеров с двумя пластинами до 640 ГБ:

    17:20

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.87a1276:

    17:20

    LevelOne WBR-6001 — беспроводной роутер для сетей с поддержкой Draft N2.0:

    17:01

    Медиаплееры: WinAmp v.5.53 Build 1898 Beta:

    16:55

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.71:

    16:30

    NVIDIA хочет снизить цены на GeForce 9800 GX2 и сделать выпуск GeForce 9800 GTX первоапрельской шуткой?:

    16:15

    GH22 — 22-скоростной мультиформатный DVD-привод LG:

    16:06

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.34:

    16:05

    Завершено строительство самого мощного в России и СНГ суперкомпьютера:

    15:59

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3:

    15:40

    AOpen выпустила свой первый привод Blu-ray — BDR0412SA :

    15:26

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.665:

    15:15

    ASUS EAH3870X2 TOP/G/3DHTI/1G: претендент на звание самой быстрой видеокарты:

    15:10

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.6.0.0:

    14:50

    Утилиты: WinSnap v.2.1.1:

    14:25

    Утилиты: Talisman Desktop v.3.0 Beta 1:

    14:00

    Dell хочет вернуться к выпуску карманных компьютеров?:

    13:59

    ADAM A5 — бюджетные студийные мониторы с технологией Stereolink:

    13:54

    Антивирусы: AnVir Security Suite v.5.0.4:

    13:35

    Mitsubishi начала выпуск двухметровых «кубиков» для огромных ЖК-экранов:

    13:11

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.90:

    13:10

    Новые возможности HTML и CSS в Safari 3.1:

    13:04

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.2.115:

    12:45

    Tessera предлагает по-новому упаковывать кристаллы датчиков изображения:

    12:43

    В iPhone Software 2 калькулятор получит инженерный режим:

    12:39

    LANDesk: Management Suite v.8.8:

    12:20

    Silicon Power CF 300X 32GB: карта памяти для профессиональных фотокамер:

    12:17

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.31 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:55

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.174.31 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:30

    BeLight выпустила Disc Cover 2 для Mac:

    11:25

    Память Corsair DDR3 для платформы NVIDIA 790i Ultra SLI поддерживает частоту 2 ГГц:

    11:18

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 марта):

    11:05

    Японцы создали солнечный элемент с рекордным КПД 18,6%, пригодный для практического применения:

    10:54

    Общение в сети: Xfire v.1.8 Build 30365:

    10:40

    Sony отметит 9 мая выпуском трех моделей фоторамок:

    10:24

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.8.1:

    10:15

    4 ГБ памяти мало? G.Skill выпускает 8- и 16-ГБ наборы:

    10:08

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.00a:

    09:50

    Графика: K-3D v.0.7.2.0 Beta:

    09:25

    ASUS выпускает HD 3850, «разогнанную с умом»:

    09:15

    PDFpen 3.4 для Mac обладает лучшей производительностью:

    09:08

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2008 v.0.3.13:

    09:05

    SSL Duende PCIe — карта расширения с аппаратной обработкой Solid State Logic:

    09:00

    Lexar Media анонсирует память для игровых компьютеров SLI-Ready Crucial Ballistix DDR3-2000 МГц:

    08:58

    Утилиты: doPDF v.6.0.255:

    08:45

    Специалисты Samsung создали самый тонкий в мире модуль камеры разрешением 8 Мп:

    08:37

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.35:

    08:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.456:

    08:15

    Aspyr выпустила Enemy Territory: Quake Wars для Mac:

    08:06

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.2.02:

    08:00

    Презентация Intel: о Dunnington, Nehalem и Larrabee рассказывает производитель:

    07:43

    Samsung выпустит конкурента ASUS Eee PC :

    07:39

    Концепт флэшки-кольца: обменялся рукопожатием — обменялся информацией:

    07:38

    FileMaker Bento загрузили более 250 тыс. пользователей:

    05:01

    Apple выпустила Security Update 2008-002:

    01:12

    Модули Kingston HyperX DDR3 гарантированно будут работать с NVIDIA nForce 790i SLI:

    00:07

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