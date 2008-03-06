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    6 марта 2008

    3G iPhone появится до середины года?:

    23:27

    Новая начальная модель MacBook медленнее предшественницы?:

    19:34

    ECS G10IL — ещё один конкурент ASUS Eee PC?:

    19:01

    Веб-браузеры: Flock v.1.1:

    19:00

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.74:

    18:35

    Фото со стенда ZOTAC на выставке CeBIT 2008: ускоритель GeForce 9800 GX2 и системные платы на GeForce 8200:

    18:16

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3d:

    18:10

    Ультрапортативный ноутбук Samsung P200 появляется в Европе:

    17:57

    SilverStone представила ZEUS ZM1200M — БП стоимостью $465 и мощностью 1200 Вт:

    17:47

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.0.0.123 Beta:

    17:45

    Первый взгляд на материнские платы ASUS P5Q-E и ASUS P5Q-Deluxe:

    17:26

    Настройщики: DSL Speed v.4.3:

    17:20

    Чистильщики: Eusing Free Registry Cleaner v.1.8:

    16:55

    PX-PH320US — новый eSATA-диск Plextor на 320 ГБ :

    16:34

    Утилиты: TeraCopy v.2.0 Beta 3:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.2.107:

    16:05

    MSI K9A2GM-F V2 — системная плата на базе чипсета AMD 780V:

    15:55

    Sapphire HD 3870 TOXIC, показанный на CeBIT, оказался еще быстрее, чем обещали:

    15:41

    Чистильщики: Baku v.3.4 (Updated):

    15:40

    Sapphire на CeBIT: первая плата на базе 55-нм IGP-чипсета AMD 780G:

    15:20

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.07:

    15:15

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.3.5:

    14:50

    Антивирусы: VundoFix v.7.00:

    14:25

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.446:

    14:00

    В планшетном ПК Motion Computing F5 используется 32-ГБ SSD производства SanDisk:

    13:55

    Motion Computing F5: планшет с «достаточной» защитой:

    13:48

    Диагностика: Intel Active Monitor v.1.22:

    13:35

    Утилиты: @BIOS v.1.23:

    13:10

    CeBIT 2008: ноутбук ASUS Eee PC 900:

    13:07

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    12:45

    В комплектацию настольного ПК Alienware ALX входит четыре GPU в конфигурации ATI CrossFireX:

    12:29

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 марта):

    12:20

    Антивирусы: AnVir v.5.0.3:

    11:55

    Samsung анонсирует скоростные и емкие 2,5-дюймовые винчестеры Spinpoint MP2:

    11:46

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.13:

    11:30

    Samsung планирует выпуск 256-ГБ «дисков» Solid State Drive:

    11:20

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.67:

    11:05

    HIS HD 3650 iSilenceIII — адаптер на Radeon HD 3650 с тихим кулером Zalman NF102 :

    10:43

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.0.0.65:

    10:40

    ASUS показывает монитор VW223B с интерфейсом USB:

    10:36

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.36:

    10:15

    Mushkin на CeBIT показала память XP3 DDR3-1600 eXtreme Performance :

    10:08

    Графика: Tux Paint v.0.9.19:

    09:50

    Интернет и сети: WiSSH v.2.87:

    09:25

    Toshiba Gigashot GSC-DW1— внешний пишущий DVD-привод-плеер с ДУ, для работы которого ПК необязателен:

    09:11

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.0.7:

    09:05

    AMD CrossFireX уже поддерживает конфигурации с тремя и четырьмя GPU:

    09:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (04.03.2008):

    08:45

    Thermaltake на CeBIT показала корпус со встроенным «холодильником» :

    08:36

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.3:

    08:30

    «Детская» зеркальная камера Olympus E-420: попытка сыграть на сильной стороне системы 4/3:

    08:301

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.45.02:

    08:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.78.600 Beta:

    08:00

    Thermaltake: игровой ПК стоимостью 30 тысяч евро:

    07:17

    Начались серийные поставки самых быстрых 3,5-дюймовых винчестеров Seagate:

    00:22

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