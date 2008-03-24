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    24 марта 2008

    AMD доверила руководство маркетингом ветерану отрасли:

    23:46

    К стоимости продуктов с поддержкой Blu-ray добавятся компенсации изобретателю?:

    23:29

    MIU пытается создать новый класс гибридных портативных устройств, HDPC:

    23:27

    Бюджетный ноутбук Acer будет дешевле, чем Eee PC второго поколения:

    23:07

    Alienware ставит в настольный ПК Area-51 процессор Intel QX9770:

    22:43

    DVD-приводы с поддержкой скорости 22x анонсированы, но их время еще не пришло:

    20:25

    LG представила LX206WU — 20,1-дюймовый экран серии Flatron для создания видеостен :

    20:20

    TSMC готова начать выпуск 40-нм процессоров:

    19:35

    ASUS Splendid HD1 улучшит видео и добавит HDMI в те системы, где их нет:

    19:13

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.5:

    19:00

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.03.22:

    18:35

    Фоторамки Kenko KDF-07 – 7 дюймов экрана за 170 долларов:

    18:22

    Утилиты: Asynx Planetarium v.2.50:

    18:10

    Утилиты: Outlook on the Desktop v.1.4.1:

    17:45

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.3 Build 1147 Beta:

    17:20

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.470.000:

    16:55

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.80:

    16:30

    Настройщики: System Mechanic v.7.5.9:

    16:05

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.6.2:

    15:40

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.4.2:

    15:15

    Steinberg CC121 Advanced Integration Controller — многофункциональный контроллер для Cubase 4:

    14:57

    Редакторы: AkelPad v.3.5.3:

    14:50

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.6.4:

    14:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.9 Build 1545:

    14:00

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.321:

    13:35

    Открылся форум по акустике Velton Maestro:

    13:18

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.5:

    13:10

    Архиваторы: PeaZip v.2.0:

    12:45

    Настройщики: Super Utilities v.8.0.1980:

    12:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.0.1:

    11:55

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.20:

    11:30

    Интернет и сети: Capturix NetWorks v.6.01.175:

    11:05

    Fujitsu выпускает первый в мире 2,5" HDD объемом 320 ГБ со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин:

    11:02

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.07с:

    10:40

    Freescale пополняет ассортимент микроконтроллеров для автомобилей:

    10:20

    CD/DVD: DVDFab v.4.1.2.0:

    10:15

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.78:

    09:50

    USB Gadget Display: дополнительный дисплей размером... два дюйма:

    09:40

    Будущая модель iPhone будет иметь фронтальную камеру? :

    09:31

    Настройщики: ExperTool v.6.1 для видеоадаптеров Gainward:

    09:25

    Dell готовит новые ПК для Китая и Индии, и планирует закупить на 52 млрд. долл. китайских комплектующих:

    09:07

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Libertas:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 марта 2008 года):

    08:30

    VMETRO MM-5453CN: первая в отрасли плата NVRAM с батарейной поддержкой для шины PCI Express:

    08:23

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 марта 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 марта 2008 года):

    08:00

    Новая разработка Celsia Technologies на 30% превосходит тепловые трубки:

    07:40

    Фото и характеристики Intel Netbook (он же Eco PC):

    05:29

    1Password 2.5.12 для Mac работает с Safari 3.1 :

    05:16

    Mac mini хоронить рано? :

    03:46

    Благодаря разработкам Sharp скорость приводов Blu-ray возрастет до 8Х-12Х:

    02:43

    Averatec 2575 — легковесный и тонкий ноутбук с 12,1" экраном на базе AMD Turion 64 X2:

    00:45

    Microsoft и Intel хотят, чтобы университеты раскрыли потенциал многоядерных процессоров :

    00:27

    G-CASE: чемоданчик-мечта оверклокера, включающий Core 2 Quad Q9450 и кое-что ещё:

    00:03

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