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    4 марта 2008

    Mini Golf и Scrabble — новые игры для iPod:

    21:59

    Самая доступная серия накопителей Transcend, V20, пополняется 16- и 32-ГБ моделями:

    19:48

    Фото Albatron 9800GX2-1G:

    19:47

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    19:00

    Apple разослала тестерам новую сборку Safari:

    18:59

    MSI выходит на рынок модулей памяти:

    18:47

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    18:35

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    18:10

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    17:45

    A-DATA Alpha: память с оригинальной системой охлаждения:

    17:41

    Gigabyte: автономное водяное охлаждение для модулей памяти:

    17:39

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.174.16 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    17:20

    CeBIT 2008: ASUS представляет свой первый игровой ПК:

    17:17

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 марта):

    16:55

    CeBIT 2008: фотографии кулера Cooler Master Hyper Z600:

    16:49

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.203:

    16:30

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96-8:

    16:05

    Intel: 4-ГБ память Turbo Memory появится уже в июле:

    15:50

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.450:

    15:40

    Фото гигантского кулера Scythe Ninja Giant :

    15:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.06:

    15:15

    Apple выпустила Aperture 2.0.1:

    14:53

    Бесконтактные IC-карты Dai Nippon Printing с экраном, обновляемым 1000 раз:

    14:53

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.0.2:

    14:50

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.70:

    14:25

    CeBIT 08: PowerColor показала Radeon HD 3870 X2 с быстрой памятью Samsung GDDR4:

    14:01

    Безопасность: Malware Removal Tool - March 2008 Edition:

    14:00

    Утилиты: IconChanger v.3.8:

    13:35

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.5.50:

    13:10

    Утилиты: Registry Watch v.3.2.01:

    12:45

    Утилиты: Registry Drill v.4.2.0.7:

    12:20

    SanDisk увеличивает объем карт памяти CompactFlash 5000 до 16 ГБ:

    12:12

    Корпус Thermaltake WingMA: небольшой, стильный, функциональный:

    12:09

    Восстановление данных: R-Studio v.4.2 Build 125063:

    11:55

    GMC на CeBIT удивляет R-4 Bulldozer — компьютерным корпусом с оригинальным дизайном:

    11:52

    Мартовский номер журнала iXBT.com поступил в продажу!:

    11:44

    Salmosa: первая мышь Razer начального уровня и разгадка сайта «Speed of (The) Light»:

    11:42

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.90:

    11:30

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.70:

    11:05

    Мультимедиа: Fresh View v.7.42:

    10:40

    Мультимедиа: Reaper v.2.106:

    10:15

    ASRock Penryn1600SLIX3-WiFi: плата с рекордной функциональностью:

    10:12

    Процессоры AMD Swift: Black Swift и White Swift в 2009 году:

    10:04

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.0.1154 Beta:

    09:50

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.4:

    09:25

    Чистильщики: CleanCenter v.1.71.4:

    09:05

    Apple выпустила GarageBand 4.1.2:

    09:04

    Фото дня: системная плата ASUS со штатным водяным охлаждением на CeBIT 2008 :

    09:03

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.8:

    08:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.0.0.1:

    08:30

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.35:

    08:15

    RightMark: Memory Analyzer v.3.8:

    08:00

    Как NVIDIA решила ускорить GeForce 9600 GT незаметно для пользователей:

    07:46

    Обновленный план выпуска процессоров AMD в текущем году:

    07:45

    В серии продуктов MSI с охлаждением ZALMAN появляется системная плата MSI P7N ZILENT:

    07:44

    Sunex SuperFisheye: объектив с углом обзора 185° для камер Nikon DX и Canon APS-C:

    01:00

    Японцы сравнили Quad CrossFire (Radeon HD 3870 X2) и GeForce 8800 Ultra в 3-Way NVIDIA SLI :

    00:04

    Сегодня Paramount и Dreamworks делают последний подарок покупателям HD DVD:

    00:01

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