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    28 февраля 2008

    PC Jump Start — стильный аксессуар Sharkoon для удаленного включения настольных ПК:

    22:42

    abit анонсирует системную плату — I-G31:

    21:48

    Компактная фотокамера Sony Cyber-shot H10 с мощным зум-объективом:

    21:41

    DRS Technologies ARMOR C12: бронированный трансформируемый ноутбук:

    20:50

    NETGEAR анонсирует несколько устройств, работающих с IEEE 802.11n Draft :

    19:52

    Ведущий специалист NVIDIA поделился взглядами на будущее технологии:

    19:46

    Интересные ноутбуки, подготовленные MSI к нынешней CeBIT:

    19:25

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2008 v.2.0:

    19:00

    Razer: предварительный анонс мыши со скоростью света:

    18:57

    Флэш-накопитель Corsair Voyager GT становится «толще»:

    18:37

    SpaceStation — чтобы в USB-кабелях был порядок:

    18:36

    Общение в сети: Xfire v.1.88:

    18:35

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 755:

    18:10

    Patriot выпускает скоростную память Viper PC3-14400:

    17:45

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.1.2.0:

    17:45

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.5.5:

    17:20

    ASUS Xonar DX — «звук в 35 раз чище, чем у интегрированного адаптера»:

    17:17

    У Intel не получается продать запланированное количество процессоров?:

    17:13

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3446:

    16:55

    NVIDIA переносит срок выпуска GeForce 9800 GX2:

    16:47

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.20 Build 1303 Beta:

    16:30

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.8.9:

    16:05

    Хакеры взломали iPhone software 1.1.4:

    15:40

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.80:

    15:40

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.80:

    15:15

    Немцы выпустили первый в отрасли модуль COM Express на платформе Intel Menlow:

    14:57

    Мультимедиа: MP3tag v.2.40:

    14:50

    SmartCapture Lite — более доступный вариант USB-устройства, кодирующего видео в H.264 «на лету»:

    14:33

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.0.1547:

    14:25

    Wow-Pen Joy — вершина эргономики в мышином царстве?:

    14:16

    Intel выпускает 45-нм процессоры Xeon для встраиваемых систем:

    14:03

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.52:

    14:00

    Восстановление данных: Recuva v.1.11.257:

    13:35

    MTI Micro показывает прототип топливного элемента для цифровых камер:

    13:31

    Корпус Hiper Osiris — алюминиевый «бог возрождения»:

    13:29

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.4.3 Beta 39:

    13:10

    40-мВт лазер NeoPhotonics NTL2040 «покрывает» весь диапазон 40-Гбит/с DWDM-систем:

    13:08

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.9:

    12:45

    Corsair: анонс 1000-Вт БП с официальной поддержкой 3-Way NVIDIA SLI:

    12:27

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.8:

    12:20

    Безопасность: Agnitum Outpost Firewall Pro 2008 v.6.0.2279.251.0482:

    11:55

    Запись: BurnAware v.1.2.8:

    11:30

    Intel раскрывает детали относительно 4-Вт процессора Diamondville:

    11:09

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 10:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.12:

    10:40

    AMD снизит цены на Radeon HD 3650 & 3850 в начале марта?:

    10:21

    ASUS Triton 79 AMAzing: эксклюзивный кулер для CPU:

    10:15

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.46:

    10:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.80:

    09:50

    Роадмапы Intel «говорят» о приходе платформы «Centrino 2» в июне 2008 года :

    09:26

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.2:

    09:25

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.287:

    09:05

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.171.20 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 февраля):

    08:00

    Stealth LPC-450PCI: Core 2 Duo и PCI в компьютере, умещающемся на ладони:

    08:00

    Sony празднует победу в войне форматов, а DreamWorks не знает, что делать с «Би Муви»:

    07:17

    Thermaltake DuOrb — универсальный VGA-кулер, который сгодится и для карт NVIDIA GeForce 9600 GT:

    01:26

    Intel избавляется от бренда Itanium 2, проводя ребрендинг:

    00:25

    Контейнеры RAIDON STARAY-S предложат пользователю три варианта защиты данных:

    00:12

    CeBIT 2008: Thermaltake покажет серию БП Eco-Friendly QFan :

    00:02

    iMac с Penryn появятся через неделю?:

    00:01

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