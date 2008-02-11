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    11 февраля 2008

    Новая версия Safari будет намного быстрее текущей?:

    23:58

    nova media обеспечивает iSync поддержкой 153 новых телефонов:

    21:54

    Миниатюрный ноутбук Tangent ePC: еще один клон Eee PC:

    21:19

    Vigor Gaming ставит в игровые ПК с поддержкой ATI CrossFire процессоры AMD Phenom и Intel Penryn:

    19:36

    Утилиты: GoodSync v.7.1.3:

    19:00

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.53.824:

    18:35

    Интернет и сети: VertrigoServ v.2.20:

    18:10

    Sony Ericsson: HSPA-модемы EC400 и EC400g:

    18:07

    Выпущена новая версия CrushFTP для Mac:

    17:51

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.7.2:

    17:45

    Архиваторы: jZip v.1.2:

    17:20

    NVIDIA представляет свой новый процессор приложений — NVIDIA APX 2500, первый в мире, поддерживающий HD 720р:

    17:00

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.0 Build 962:

    16:55

    Утилиты: Xpadder 2008.02:

    16:30

    DLO выпустила оригинальную АС для iPhone:

    16:23

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.1:

    16:05

    Веб-браузеры: Flock v.1.0.9:

    15:40

    Установщики: NSIS v.2.35:

    15:15

    Novatel Wireless представила USB-модем Ovation MC930D с поддержкой HSDPA/HSUPA:

    14:55

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.40:

    14:50

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.12 Final:

    14:25

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.5.8:

    14:00

    Диагностика: System Analyser v.5.3t:

    13:35

    Диагностика: CPU-Z v.1.44:

    13:10

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.2.00:

    12:45

    Диагностика: HWMonitor v.1.0.7:

    12:20

    QNAP: новый HDD-бокс с функцией шифрования данных QBack-25S:

    12:17

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.1:

    11:55

    Диагностика: Drive Health v.2.5.168:

    11:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    11:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.171.16 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 февраля):

    09:50

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.1:

    09:25

    Резервное копирование: Handy Backup Server v.6.0:

    09:05

    Утилиты: "СОЛО на клавиатуре" v.9.0:

    08:45

    Выпущен ABBYY Recognition Server v.2.0:

    08:30

    Утилиты: Daphne v.1.32:

    08:15

    Медиаплееры: QuickTime v.7.4.1:

    08:00

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