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    7 февраля 2008

    Apple разослала тестерам предварительные версии Safari 3.1 и Mac OS X 10.5.2 build 9C31:

    23:34

    Sewell Direct тоже предлагает подключать мониторы по USB:

    22:11

    SanDisk вот-вот начнет выпуск первых в мире чипов 3-Bit-Per-Cell NAND плотностью 16 Гбит:

    20:56

    Sigma расширила совместимость нескольких объективов:

    20:03

    Мультимедиа: SUPER 2008 Build 25:

    19:00

    Настройщики: RegVac v.5.01.12:

    18:35

    VIC NaviSurfer II: мультимедийный компьютер для автомобиля:

    18:32

    Диспетчеры закачек: Internet Download Accelerator v.5.6:

    18:10

    Чистильщики: HDCleaner v.3.142 Beta:

    17:45

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.2 Build 127:

    17:20

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.0.1544:

    16:55

    MKM выпускает 8-см диски BD-R и BD-RE:

    16:37

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4048:

    16:30

    Интернет и сети: FlashGot v.0.7.9:

    16:05

    Утилиты: EraseTemp v.3.4.0.0:

    15:40

    Определены сроки доступности технологии ATI CrossFireX :

    15:32

    Новые MacBook Pro появятся на следующей неделе?:

    15:25

    Эмуляторы: MAME v.0.123b:

    15:15

    National Instruments выпускает три портативных измерительных прибора с интерфейсом USB:

    14:56

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.3.0:

    14:50

    Резервное копирование: JaBack v.7.43:

    14:25

    О чем шепчет рабочая станция SuperWorkstation 7045A-WT?:

    14:16

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.75:

    14:00

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.75:

    13:35

    Утилиты: TrueCrypt v.5.0:

    13:10

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.8.1.2:

    12:45

    TI раскрывает подробности своего 45-нм техпроцесса:

    12:21

    Общение в сети: Skype v.3.6.0.248:

    12:20

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 14021:

    11:55

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.10:

    11:30

    Avocent предлагает использовать Gigabit Ethernet, как удлинитель для DVI и USB:

    11:26

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.10:

    11:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:40

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    10:15

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.167.44 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:05

    Apple выпустила QuickTime 7.4.1:

    09:04

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:45

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 февраля):

    08:00

    SanDisk начинает серийный выпуск памяти MLC NAND по нормам 43 нм:

    07:30

    Sapphire: «атомный» Radeon HD 3870 X2 с водяным охлаждением:

    06:27

    Мобильная TV-антенна Siano SMS8022 похожа на спичку :

    00:01

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