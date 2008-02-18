  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 февраля 2008

    MaxConnect SATA: до 8 HDD :

    22:23

    Toshiba и SanDisk инвестируют 16,7 млрд. долл. в заводы по производству флэш-памяти:

    19:02

    Складские запасы MacBook Pro истощаются. Обновление линейки случится в ближайшие дни?:

    17:091

    Elonex One: первый ноутбук, который действительно стоит $200:

    16:06

    GeForce 9800 GTX (D9E-20) — новый одночиповый флагман NVIDIA. Частота GPU и дата анонса:

    15:38

    ASUS HDTV Suite-HDMI: внешний аналоговый тюнер с поддержкой высоких разрешений:

    15:21

    Стали известны окончательные характеристики NVIDIA GeForce 9800GX2, представлено фото нового образца ускорителя:

    13:29

    Dell OptiPlex 740 Enhanced — новые ПК на процессорах AMD Phenom Х3:

    12:55

    SSD Mtron для мобильных устройств: 128 ГБ в типоразмере 1,8 дюйма:

    12:21

    VGA-дисплей OSD размером 5,6 дюйма имеет светодиодную подсветку:

    12:06

    В Intel придумали «торговый бренд» для Montevina:

    10:07

    Apple выпустила пробную версию Aperture 2:

    09:54

    Новая линейка внешних 2,5-дюймовых винчестеров Verbatim включает модель объемом 320 ГБ:

    09:20

    Лазерные диоды Sharp позволят записывать диски Blu-ray быстрее:

    08:40

    Планки SeaLATCH не дают кабелям USB выпадать из разъемов:

    08:38

    Дюжина новинок ON Semiconductor для блоков питания ноутбуков и настольных ПК:

    02:52

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018