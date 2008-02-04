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    4 февраля 2008

    Kodak анонсирует 10-Мп компактную камеру с оптическим стабилизатором EASYSHARE Z1012 IS:

    23:55

    Для установки Windows на MacBook Air необходим USB-привод:

    23:47

    NXP покажет первый в мире программируемый модем с поддержкой LTE, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS и GSM:

    23:30

    SubRosaSoft обновила утилиты Salvage:

    23:14

    MCE выпустила 8X SuperDrive для апгрейда ноутбуков Apple:

    22:56

    Продажи Eee PC в этом квартале будут слабее, чем ожидалось:

    21:25

    AMD покажет Phenom 9700 и 9900 не на CeBIT 2008, а на Computex 2008:

    20:36

    Kodak уменьшает пиксели 5-Мп CMOS-датчика до рекордного размера 1,4 мкм:

    20:09

    Графика: FuturixImager v.5.9 Beta 2a:

    19:00

    Настройщики: Mz Vista Force v.1.7 Build 2:

    18:35

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.2 Build 1134:

    18:10

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.7.0.3:

    17:45

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.3:

    17:20

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.3:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.65:

    16:30

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.7.0:

    16:05

    Список плат ASUS, совместимых с процессорами с FSB 1600 МГц:

    15:57

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.48:

    15:40

    Намного ли MacBook Air медленнее, чем MacBook?:

    15:19

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.21:

    15:15

    Графика: Inkscape v.0.46pre1-1 Beta:

    14:50

    Платформа Intel Skulltrail в действии. В продаже — совсем скоро:

    14:49

    EIZO ColorEdge CG241W: 30-дюймовый широкоформатный монитор с аппаратной калибровкой:

    14:27

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.1.3 (Bug fix):

    14:25

    Tamron выпускает вариант объектива 17-50 мм f/2,8 для камер Pentax:

    14:08

    Редакторы: Amaya v.10.0 Pre-Beta:

    14:00

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.8.7:

    13:35

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.4.3 Beta 16:

    13:10

    Fujitsu создает первый в мире 77-ГГц усилитель мощности, выполненный по технологии CMOS:

    12:57

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.2.99:

    12:45

    Утилиты: novaPDF v.5.3:

    12:20

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.1.4:

    11:55

    Tamron разрабатывает объектив 10-24 мм f/3,5-4,5 для DSLR с датчиками APS-C:

    11:40

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.8 Build 1720:

    11:30

    Утилиты: doPDF v.5.3.250:

    11:05

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 9:

    10:40

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.34:

    10:15

    Файловые обменники: BitComet v.0.99:

    09:50

    Графика: WildBit Viewer v.5.1:

    09:25

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.0.13b:

    09:05

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.4.9.1:

    08:45

    Антивирусы: Panda AntiVirus 2008 v.3.01:

    08:30

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.5.0 Build 0203 Final:

    08:15

    Тестовые приложения: Video Card Stability Test v.1.0.0.3:

    08:00

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