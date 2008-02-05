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    5 февраля 2008

    Microsoft начала продажи корпоративных лицензий на Office 2008 for Mac:

    23:27

    USB-накопитель KanguruDefender Pro защищает данные, как может:

    23:11

    Microsoft выпустила две радиомышки серии Wireless Laser Mouse, модели 7000 и 6000:

    20:59

    Mushkin XP-800AP: мощный и тихий блок питания:

    19:24

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.2 Beta 3:

    19:00

    Тестеры получили Mac OS X 10.5.2 build 9C30:

    18:53

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.9.0:

    18:35

    ATI FireGL V8650 с 2 ГБ DDR4 появляется в продаже, названы характеристики и цена:

    18:29

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.35:

    18:10

    Запись: FinalBurner Free v.1.27.0.123:

    17:45

    Apple выпустила iPhone 16 GB и iPod touch 32 GB:

    17:24

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39n Beta:

    17:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.70:

    16:55

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.51:

    16:30

    Утилиты: ClickyMouse v.7.0:

    16:05

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.0:

    15:40

    Новые игры для iPod: Chess & Backgammon и Naval Battle:

    15:38

    Intel рассказывает о Silverthorne: Hyper-Threading возвращается:

    15:35

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.0:

    15:15

    MIT и Texas Instruments намерены на порядок уменьшить энергопотребление микросхем:

    15:14

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.3.2.1:

    14:50

    Графика: FastStone Photo Resizer v.2.5:

    14:25

    MTI Wireless Edge обещает показать новые антенны для WiMAX MIMO:

    14:22

    Transcend: 4-ГБ наборы модулей памяти DDR2-1066 для энтузиастов:

    14:07

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.68 Build 3384:

    14:00

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.08:

    13:35

    Чистильщики: CleanCenter v.1.69.1:

    13:10

    Analogix анонсирует передатчик HDMI с рекордно малым энергопотреблением для UMPC и других мобильных устройств:

    13:07

    Графика: TwistedBrush v.15.10:

    12:45

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.02:

    12:20

    Медиаплееры: Xion v.1.0.89 Beta:

    11:55

    CD/DVD: Xilisoft DVD Ripper Ultimate v.5.0.26.0121:

    11:30

    SST ComboMemory 34WA: флэш-память и RAM в одном, самом маленьком в отрасли, корпусе:

    11:13

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.3.1.52.0124b:

    11:05

    Утилиты: Windows Fonts Explorer v.3.6.1:

    10:40

    Безопасность: Panda Internet Security 2008 v.12.01:

    10:15

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.4.0.3.0:

    09:50

    Утилиты: HDD Health v.3.2 Build 134:

    09:25

    Sigma DP1: «компакт» с датчиком изображения от DSLR-камеры выпущен официально:

    09:22

    Поставки цифровых фоторамок за год почти удвоятся:

    09:20

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.11:

    09:05

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.1.1.8:

    08:45

    Настройщики: PowerStrip v.3.77:

    08:30

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.12.0.151:

    08:15

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.0.2.0:

    08:00

    PMA 08: Eye-Fi получает улучшение в виде «Smart Boost» :

    06:59

    Просочившиеся в Сеть данные по плате ASUS Striker II Extreme:

    06:40

    NVIDIA покупает AGEIA Technologies:

    03:57

    Phaser 6125 — самый доступный цветной лазерный принтер в ассортименте Xerox:

    01:30

    Температура Core 2 Duo E8400/8500 может быть вовсе не такой, какой кажется:

    01:12

    Выпуск плат на базе X48 Express теперь намечен на март?:

    01:11

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