  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 февраля 2008

    Аналитики скептически отнеслись к слухам о слиянии IBM и AMD:

    23:57

    Speed Download 5 — новая версия download-менеджера для Mac:

    23:39

    Microsoft выпустила апдейт Office 2004 for Mac 11.4.0:

    22:37

    AeroCool «Easy Watch» — 3-канальная информационная ЖК-панель для системного мониторинга:

    20:20

    56" дисплей Astro Systems DM-3400 с разрешением 3840 x 2160 пикселей:

    19:56

    MSI GeForce 9600GT: первый из неэталонных ускорителей новой серии:

    19:49

    Freescale повышает точность зарядки литиево-ионных батарей:

    19:47

    MKM выпускает диски HD DVD-R с возможностью печати:

    19:39

    Hitachi-Maxell приступили к выпуску своих дисков стандартов HD DVD-RW, HD DVD-R DL:

    19:31

    Покупатели ждут, когда определится победитель в войне HD-форматов:

    19:07

    IFX-10 — вспомогательный кулер Scythe для CPU:

    19:06

    Scythe: процессорный кулер Orochi:

    18:57

    Ручка для написания электронных писем D:Scribe, как альтернатива клавиатуре:

    17:29

    ASUS выпустила два новых DVD-привода для работы с дисками DVD-RW DL на скорости 5х:

    16:49

    «Аналитик», который «продал AMD», нашел в платформе Puma несуществующий дефект:

    15:43

    Выпущена новая версия REALbasic для Mac OS X:

    15:42

    NVIDIA купит AMD?:

    14:47

    Пайку может заменить сращивание медных контактов:

    14:32

    NVIDIA-AGEIA: сделка состоялась:

    13:37

    Olympus E-430: неофициальные фото и технические данные:

    12:59

    HANNSG Verona XM: монитор ко Дню св. Валентина:

    12:56

    Blu-ray наносит еще два серьезных удара по HD DVD:

    12:16

    Buffalo представила три новых ODD Blu-ray 4х: BR-416U2, 416FBS-BR-BK и BR-416FBS:

    10:45

    Европейская комиссия вторгается в офисы Intel :

    10:43

    Названа дата анонса NVIDIA GeForce 9800GX2:

    07:59

    Фото и характеристики графического адаптера Gigabyte GeForce 9600GT:

    07:27

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018