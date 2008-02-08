  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 февраля 2008

    Хакеры опять взломали iPhone — на этот раз с firmware 1.1.3 :

    23:36

    Broadcom выпускает первый 65-нм однокристальный приемник DVB-T/DVB-H:

    22:33

    Последние новости о чипсетах Intel X48, P45:

    21:47

    Tamron SP AF70-200mm F/2.8 Di LD (IF) MACRO: легкий и светлый телезум с режимом макросъемки:

    21:07

    Выпущен приемопередатчик Hi-Speed USB 2.0 размерами 1,95х1,95 мм:

    19:59

    Выпуск iPhone SDK задерживается?:

    19:36

    Аналитики TrendFOCUS: винчестеры отбили атаку флэш-памяти:

    19:13

    Ноутбуки Toshiba SS RX1 и Satellite WXW модернизированы с помощью процессоров Penryn:

    19:00

    CHIEFTEC выпускает Aegis Series CX-05, корпуса для производительных систем:

    18:43

    В планах Everex — 22" дисплеи, SSD и WiMAX для ноутбуков CloudBook:

    18:41

    Dell обновляет свои ноутбуки: почём Penryn для народа? :

    15:47

    GeForce 9600 GT еще немного задержится?:

    14:56

    Digi выпускает «самый гибкий» модуль Ethernet:

    14:15

    Sapphire выпускает четвертый вариант Radeon HD 3870, продолжая эксперименты с системой охлаждения:

    13:34

    ASUS G-SURF 365: плата с ценой, нехарактерной для серии R.O.G.:

    07:55

    Noctua дополняет линейку бесшумных вентиляторов 92-мм моделью NF-B9:

    07:54

    OCZ представила PC2-8500 Reaper HPC 4GB kit — одни из быстрейших модулей памяти в мире, доступные сегодня:

    05:37

    Мнения аналитиков о сделке NVIDIA - AGEIA:

    05:16

    Intel Silverthorne: ultra-mobile PC будут работать под управлением ОС Vista при потреблении процессором всего 2 Вт энергии:

    03:54

    Logiсool представила беспроводную мышь LX8 Cordless Laser Mouse:

    03:08

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018