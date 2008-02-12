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    12 февраля 2008

    Apple выпустила WebObjects 5.4.1:

    23:39

    Apple обновила firmware приставки Apple TV:

    23:07

    Однокристальный TV-тюнер Samsung поддерживает шесть стандартов мобильного вещания:

    19:36

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.2 Beta 6:

    19:00

    Показан прототип Mobile Internet Device на процессоре TI OMAP2420 под управлением Linux:

    18:53

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.3:

    18:35

    RMI выпускает первые четырехъядерные процессоры со встроенным интерфейсом Serial RapidIO и контроллером IEEE1588:

    18:13

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.04a:

    18:10

    Настройщики: Super Utilities v.7.8.1980:

    17:45

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.3.4:

    17:20

    Raidsonic: многофункциональный NAS-сервер для SATA- и IDE-дисков:

    17:17

    Coolink GFXChilla — новый VGA-кулер немалых размеров:

    17:16

    Запись: ImgBurn v.2.4.0.0:

    16:55

    iPhone получит поддержку Adobe Flash?:

    16:42

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.03:

    16:30

    Новая карточка Panasonic SDHC – 32 ГБ, Class 6:

    16:27

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.12.1.151:

    16:05

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.8.8:

    15:40

    Благодаря Hantro 8190, аппаратному декодеру, на мобильном телефоне можно будет смотреть HD-видео 1080p:

    15:21

    Медиаплееры: MPlayer (2008-2-10):

    15:15

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.12:

    14:50

    Aitech Defense Systems S950: космический компьютер по космической цене:

    14:30

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.18:

    14:25

    Кодеки: X Codec Pack v.2.2.0 Beta:

    14:00

    Antenova показала Cellular RADIONOVA — первый в мире сотовый антенный модуль, работающий в четырех диапазонах:

    13:45

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.96:

    13:35

    Утилиты: SUMo v.1.6:

    13:10

    Ревизия B3 процессоров AMD Phenom — уже на подходе:

    13:06

    Мультимедиа: Reaper v.2.104:

    12:45

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC12:

    12:20

    Sena Technologies Parani-ESD1000 — OEM-модуль весом 6 граммов добавляет в ПК и КПК поддержку Bluetooth Class 1:

    12:11

    Утилиты: Autoruns v.9.12:

    11:55

    SanDisk предлагает оснащать мобильные устройства флэш-дисками iNAND объемом 16 ГБ:

    11:52

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.4.3 Beta 21:

    11:30

    Kingston Technology DataTraveler Micro Reader: USB-накопитель с поддержкой мобильных карт памяти:

    11:18

    Утилиты: Pitaschio v.2.22:

    11:05

    Тестовые приложения: WebServer Stress Tool v.7.2.1.246/247:

    10:40

    Утилиты: NVFlash v.5.57:

    10:15

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:25

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 февраля):

    08:45

    Microsoft: начато производство новой серверной ОС Windows Server 2008:

    08:30

    ПРОМТ обновил Интранет-переводчик до версии 8.0:

    08:15

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.28:

    08:00

    Apple выпустила Leopard Graphics Update 1.0:

    04:07

    Apple выпустила Security Update 2008-001 для Mac OS X Tiger:

    03:45

    Apple выпустила финальную версию Mac OS X 10.5.2:

    02:58

    DreamBook Light IL1 за $446 — конкурент ASUS Eee PC?:

    00:26

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