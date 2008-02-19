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    19 февраля 2008

    QuickerTek Dualy Extreme — усилитель для AirPort Extreme Base Station:

    22:47

    10 ТБ на магнитных носителях и 500-ГБ оптические диски — планы Hitachi, представленные на nano tech 2008:

    21:06

    Apple выпустила Xsan 2:

    19:53

    Фото и некоторые подробности о четвертом, оверклокерском варианте Sapphire Radeon HD 3870:

    19:40

    Apple представила iPod shuffle 2 ГБ и снизила цену 1-гигабайтной модели:

    18:51

    Apacer представила USB-хаб с четырьмя портами — PH151:

    17:25

    3D-ускоритель GeForce 9800GT — продукт, напоминающий чипсет NVIDIA nForce 780i, предварительные сведения:

    17:03

    Под брендом TDK выходят первые флэш-накопители:

    14:18

    Чтобы победить DVD, Blu-ray придется довести до ума?:

    13:58

    ASUS M50Sv, ноутбук с новейшими CPU и GPU, представлен официально:

    13:53

    Hitachi Maxell приступила к выпуску первых в мире дисков BD-R LTH :

    13:36

    22х — скорость записи DVD-привода Samsung Super-WriteMaster SH-S223 :

    13:10

    Transcend выпускает 32-ГБ модель накопителя JetFlash V60:

    12:10

    Toshiba официально отказалась от HD DVD:

    12:04

    Спецификации стартовой линейки ATI Radeon HD 4000:

    10:19

    Barebone Shuttle KPC K45: мало стоит, еще меньше шумит и потребляет:

    10:16

    Более половины системных плат под маркой ASUS выпустят дочерние компании:

    10:03

    Microsoft не пугает возможный уход HD DVD:

    09:30

    Видеокарта EVGA 8800GT AKIMBO: быстрейшая в своем классе:

    09:09

    «Отказ» от продвижения HD DVD лишь усилил позиции Toshiba:

    09:01

    Nexus представляет «новый стандарт» систем охлаждения для модулей памяти:

    00:45

    GeForce 9600 GT в игровых приложениях против 8800 GT и AMD Radeon HD 3870:

    00:01

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