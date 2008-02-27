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    27 февраля 2008

    gPC Everex mini объявлен официально: цена, спецификация, рыночная доступность:

    19:51

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.4:

    19:00

    AuthenTec представила «самый безопасный в мире» дактилоскопический датчик:

    18:51

    AMD выпускает первый двухъядерный Sempron 2100+ :

    18:50

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC14:

    18:35

    Доступный внешний привод PLDS DX-4O1S для работы с Blu-ray появится в апреле:

    18:28

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.12.2.153:

    18:10

    Новый игровой ПК Dell XPS 630:

    17:59

    Avocent пополняет ассортимент решений VGA Over CAT 5:

    17:46

    Антивирусы: ClamAV v.0.92.1-2a:

    17:45

    iPod shuffle 2 ГБ поступил в продажу:

    17:33

    Графика: TwistedBrush v.15.21:

    17:20

    MIPS предлагает вариант интеграции HDMI в мобильные устройства:

    17:18

    Утилиты: SideSlide v.2.2.0.7b:

    16:55

    Foxconn: разогнанный и «почти разогнанный» адаптеры GeForce 9600GT:

    16:49

    ASUS ROG Rampage — «лучшая» Formula для геймеров с охлаждением Pin-Fin Thermal Module:

    16:46

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.1.0:

    16:30

    Everlight пополняет семейство XcelLED светодиодами со светоотдачей 90 лм/Вт :

    16:22

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.0.80:

    16:05

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1012:

    15:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1014:

    15:15

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.1.3.2:

    14:50

    Утилиты: StatWin v.7.8 Beta 2:

    14:25

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185):

    14:00

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    13:35

    AVerTV Bravo Hybrid PCI-E: гибридный HDTV-тюнер для шины PCI Express:

    13:30

    AMD изготавливает пробные чипы с применением EUV-литографии, продвигаясь к освоению норм 22 нм:

    13:16

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    13:10

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    12:45

    Toshiba оснащает 1,8-дюймовые HDD объемом 80 и 120 ГБ интерфейсом SATA:

    12:32

    Неофициальные драйверы ForceWare v.167.62 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    12:20

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Attansic:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 февраля):

    11:30

    IBM продолжает верить в мэйнфреймы: новый System z10 заменяет 1500 обычных серверов:

    11:20

    Чистильщики: CleanCenter v.1.71.1:

    11:05

    Антивирусы: VundoFix v.6.7.08:

    10:40

    GeForce 9600 GT хорош не только сам по себе, но и в SLI-конфигурации? Результаты тестов в сравнении с GeForce 8800 GTS 512MB и Radeon HD 3870X2 :

    10:20

    Socket Mobile возлагает на КПК SoMo 650 борьбу с микробами:

    10:16

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.9:

    10:15

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.9:

    09:50

    ATI Radeon HD ставит мировой рекорд скорости и занимает 36 из 40 мест в списке лучших результатов 3DMark05 и 3DMark06:

    09:30

    Мультимедиа: aTunes v.1.82:

    09:25

    Софт для сотовых: Floola v.2.7:

    09:05

    Утилиты: MessenPass v.1.17:

    08:45

    Cisco QuantumFlow Processor: «самый передовой сетевой чип» о сорока ядрах:

    08:45

    Безопасность: RogueRemover v.1.24:

    08:30

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.6.3:

    08:15

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.13:

    08:00

    Super Talent выпустила доступные 1-ГБ модули памяти FB-DIMM:

    01:58

    ASUS выпустила Z7S WS — плату с нестандартной компоновкой и очень богатыми возможностями для расширения:

    01:55

    Unotron GermStopper: новое поколение моющихся клавиатур получило противомикробную защиту:

    01:13

    DFI выпустила LANParty LT X48-T3R — производительную материнскую плату для энтузиастов с кулером «heat freezer»:

    00:52

    Тесты GeForce 9800 GTX в 3Dmark06 показали...:

    00:34

    Microchip Technology добавляет в микроконтроллеры PIC32 поддержку USB On-The-Go:

    00:15

    AMD Phenom 8000 (Toliman) первыми получат OEM-производители :

    00:02

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