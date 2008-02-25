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    25 февраля 2008

    Pericom выпускает коммутаторы, которые соединят PCI Express и DisplayPort в новом поколении ПК:

    23:15

    SST NANDrive: миниатюрные SSD небольшого объема в усиленном исполнении:

    22:00

    Twintech представила свой GeForce 9600 GT — G9600 GT 512MB DDR3 XT OC Edition:

    20:26

    Apacer представила 8-ГБ модули памяти DDR2-667 ECC DIMM:

    20:11

    Новые MacBook Pro появятся завтра?:

    19:55

    Noctua NH-U9B — небольшой, но тихий процессорный кулер:

    18:47

    CeBIT 2008: Thermaltake покажет экстремальный CPU-кулер Impeccable V14Pro :

    18:36

    Набор микросхем XPhase IR3514 и IR3507 обеспечит питание новых процессоров AMD:

    18:11

    LG представила новые ЖК-мониторы W52 Series, меняющие разрешение в одно касание:

    18:03

    Выпуск iPhone SDK задерживается на 1—3 недели?:

    17:56

    AMD продаст свои заводы? Аналитики продолжают строить прогнозы:

    17:39

    Microsoft прекращает поставку приводов HD DVD для Xbox 360:

    16:37

    Hynix выпускает двухранговые модули памяти DDR2 RDIMM объемом 8 ГБ:

    15:53

    Компания MetaRAM разработала экономичную технологию увеличения объема оперативной памяти:

    15:52

    Фотографии Intel Nehalem:

    15:29

    Производительность встроенной графики Intel GM47 Mobile:

    15:01

    Первые прогнозы производительности Intel Nehalem:

    14:57

    Какую систему охлаждения получат карты GeForce 9800 GTX? Остальные детали об одночиповом флагмане NVIDIA:

    14:45

    LiteOn IT DX-20A4PU: легкое копирование дисков:

    14:18

    Intel представит 6-ядерные процессоры уже через несколько месяцев:

    13:27

    Fujitsu увеличивает объем 2,5-дюймовых винчестеров MHZ2 BH до 500 ГБ:

    12:27

    Представители Intel готовы ответить на вопросы про MID:

    09:00

    ASUS EAH3850 OC GEAR/HTDI/512M: разгон — лёгким движением руки:

    07:00

    LG P300, ноутбук с Penryn, дебютирует в Европе:

    06:00

    Maxim MAX9775 и MAX9776: усилители для портативной электроники:

    02:07

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