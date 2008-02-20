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    20 февраля 2008

    Apple прекратила продажу Xserve RAID?:

    22:37

    Neverwinter Nights 2 для Mac OS X поступит в продажу на следующей неделе:

    22:15

    Missing Sync for iPhone 1.0.1 — новая версия ПО для синхронизации Mac и iPhone:

    20:14

    Аналитики Wright Williams & Kelly оценили перспективы перехода на 450-мм пластины:

    19:49

    MSI R3650-T2D512-OC — фабрично-разогнанный Radeon HD 3650 :

    18:58

    Ученые показали, что нанотрубки могут заменить медные проводники:

    18:50

    Lexar Media начинает продажу 800-МГц модулей памяти FBDIMM под маркой Crucial :

    17:49

    Apple выпустила MacBook, MacBook Pro Keyboard Firmware Update 1.0:

    17:33

    Sony: новые цифровые фотокамеры серии Cyber-shot S:

    17:19

    Sapphire HD 3870 TOXIC: еще один вариант с интересной системой охлаждения:

    16:40

    Видеокарты GeForce 9600 GT в исполнении Palit и Yeston: очень тихая и бесшумная:

    16:36

    Датчик изображения Thomson 9211: сочетание технологий HD и CMOS:

    16:28

    Inno3D iChiLL ZEROtherm — одна из быстрейших карт на GeForce 8800GT:

    16:22

    Поставки недорогого ноутбука Everex CloudBook снова отложены, на этот раз — из-за снега:

    16:05

    Вышла GSM-версия устройства Palm Centro:

    15:20

    VVIKOO подготовила адаптеры GeForce 9600GT и GeForce 9600GT Turbo с хорошим охлаждением:

    15:18

    NEC выпускает ноутбуки LaVie J, оснащенные Wireless USB:

    15:07

    MSI GeForce 9800GX2: фото, спецификация готового продукта:

    14:59

    Duros – хорошее название для планшетного ПК в защищенном исполнении:

    14:42

    Как в ATI Radeon HD 3870 X2 обеспечен скоростной обмен по шине PCI Express?:

    13:45

    Imation выпускает мобильный USB-адаптер Odyssey:

    13:19

    Названа самая интересная деталь сделки между Sony и Toshiba:

    13:05

    Sony: фотокамера Cyber-shot T300:

    12:57

    AMD и Intel вместе с другими лидерами отрасли хотят превратить ПК в глобальную игровую платформу:

    12:45

    Intel переносит выпуск платформы для бюджетных ПК:

    11:45

    Назван производитель будущего поколения процессоров Sun UltraSPARC:

    10:22

    HP выходит на рынок субноутбуков с моделью Compaq 2133, но делает упор на стиль (обновлено: цена, срок выпуска):

    10:19

    Университет Дьюка намерен развернуть самую большую в мире сеть 802.11n:

    09:53

    Системная плата ABIT IP35P: продукт для любителей разгона:

    09:48

    Анонсирован выпуск процессора AMCC PowerPC 440EPr:

    08:47

    Puget Systems Deluge-ii — одна из первых систем на платформе Intel Skulltrail:

    07:49

    Через год после анонса серия мониторов с LED-подсветкой, Samsung SyncMaster XL добирается до покупателей:

    07:38

    Накопитель Transcend StoreJet 25 mobile: до 250 ГБ в прочном корпусе:

    07:37

    Игровая платформа Intel Skulltrail дебютировала официально:

    07:30

    Alienware первой ставит в 15,4-дюймовый ноутбук 45-нм процессор Intel Core 2 Extreme X9000:

    00:03

    ARCTIC COOLING выпускает кулеры Accelero Xtreme 2900 и Accelero Xtreme 8800:

    00:00

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