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    1 февраля 2008

    iFixit публикует фото процесса разборки MacBook Air:

    23:32

    Apple разослала тестерам Mac OS X 10.5.2 build 9C27:

    22:11

    Delkin ImageRouter позволит работать с 12 (!) картами CompactFlash одновременно:

    20:08

    Конденсаторный микрофон Audio-Technica AT2020 USB:

    19:54

    Принтер Panasonic KX-PX30 печатает фотографии с HD-видео :

    19:49

    Самая большая цифровая фоторамка в мире уже в продаже:

    17:17

    Утилиты: ReNamer v.5.20:

    16:55

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.01:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.2.100:

    16:05

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.4.1.863/864:

    15:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (31.01.2008):

    15:15

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.10 Beta:

    14:50

    NVIDIA GeForce 8800 GS: тихий официальный анонс:

    14:47

    Apacer выпустила новый кардридер Mega Steno AE300 c функцией «Smart Copy»:

    14:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.04 Beta:

    14:25

    Kingston выпускает свою карту SDHC объёмом в 16 ГБ:

    14:13

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.1:

    14:00

    Sigma APO 200-500 мм f/2,8 / 400-1000 мм f/5,6 EX DG — объектив для настоящей фотоохоты:

    13:59

    Micron создала 8-Гбит NAND-SLC флэш-память со скоростью 200 МБ/с:

    13:35

    Безопасность: Vista Firewall Control v.1.3:

    13:35

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.433 Beta:

    13:10

    У любителей тачпада теперь есть решение и для настольного ПК:

    13:05

    Графика: GIMP v.2.4.4:

    12:45

    Восстановление данных: Recuva v.1.10.223:

    12:20

    Надувная мышь? Почему бы и нет:

    12:17

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.0.1120 Beta:

    11:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5891:

    11:30

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.57:

    11:05

    Новый 22" широкоформатный монитор Mitsubishi DiamondCrysta RDT222WM-S:

    11:04

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.5 Build 3902 Beta:

    10:40

    Специалисты Sony разработали 35-мм CMOS-датчик для фотокамер разрешением 24,81 Мп:

    10:20

    Утилиты: Subtitle Workshop v.4.00 Beta 2:

    10:15

    Принята спецификация флэш-памяти Embedded MMC V4.3:

    10:05

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.36:

    09:50

    Две модели пополнили серию фотокамер Nikon COOLPIX L:

    09:45

    Софт для сотовых: MOBILedit! v.2.7.0.16:

    09:25

    Интернет и сети: FavesAnalyser v.0.7:

    09:05

    Утилиты: Daphne v.1.31:

    08:45

    Безопасность: COMODO Memory Firewall v.2.0.4.20:

    08:30

    Редакторы: Arachnophilia v.5.3 Build 2183:

    08:15

    Утилиты: AutoMate v.6.2.5:

    08:00

    Lumix DMC-FX35 Panasonic — новая Leica с 10,1-Мп сенсором в 25-мм корпусе :

    07:50

    Jupiter при цене $742500 — претендент на звание самого дорогого настольного ПК в мире:

    02:00

    Fujitsu TeamPoS 3000 XL2 — двухъядерность добралась и до POS-терминалов:

    00:03

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