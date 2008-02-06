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    6 февраля 2008

    Walton Chaintech представляет свою линейку карт памяти:

    23:29

    Intel и STMicroelectronics отправляют заказчикам первые прототипы «фазовой памяти»:

    22:45

    Zalman представила гигантский VGA-кулер Z-Machine GV1000:

    22:26

    InterDigital очень скоро покажет мобильные широкополосные модемы типоразмера ExpressCard:

    20:37

    Миниатюрные колонки кубической формы JVC SP-A440 создают объемный звук:

    20:12

    Телеобъектив Sigma APO 150-500mm f/5-6.3 DG OS HSM оснащен ультразвуковым мотором и стабилизатором:

    19:09

    Plextor: два новых оптических привода с поддержкой Blu-ray и HD DVD:

    18:47

    SuperDuper! 2.5 корректно взаимодействует с Time Machine:

    18:40

    Утилиты: PC Activity Monitor Lite v.7.7:

    18:35

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.55:

    18:10

    NEC MultiSync LCD3090WQXi: 30" монитор на матрице H-IPS :

    18:05

    Dell представит ноутбуки с Penryn на днях:

    18:04

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.52.822:

    17:45

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.3.0.16.295:

    17:20

    Запись: BurnAware Free Edition v.1.2.5 Beta:

    16:55

    Настройщики: vLite v.1.1.1:

    16:30

    Мониторы Envision G2219w1 и G917w1: главное достоинство — цена:

    16:05

    Утилиты: Autoruns v.9.10:

    16:05

    ПО FileMaker Server оптимизировано для Leopard:

    15:58

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.9.3752:

    15:40

    ПРОМТ выпустил первый переводчик для смартфонов:

    15:15

    Игровой ноутбук Toshiba Satellite X205-SLI: 45-нм процессор Intel и NVIDIA SLI:

    15:11

    Мультимедиа: Reaper v.2.102:

    14:50

    Объектив Sigma 18-125mm f/3.8-5.6 DC OS HSM – стабилизированный универсал:

    14:35

    Антивирусы: ViewpointKiller v.1.30 Beta:

    14:25

    Утилиты: FastCopy v.1.71:

    14:00

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.0 Final:

    13:35

    Parvus DuraCOR 820: малогабаритный военный компьютер за $9995:

    13:26

    Performance Technologies обновила одноплатный компьютер AMC121:

    13:10

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.6:

    13:10

    Новинки StarTech.com обеспечат подключение обычных мониторов к портам USB:

    12:49

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.0.79:

    12:45

    400-SKB001 — простая, но особенная Hardcore-клавиатура Sanwa:

    12:31

    Интернет и сети: NetInfo v.6.4 Build 205:

    12:20

    Cell BE на ISSCC часть вторая или 6 ГГц — не предел:

    12:13

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.4 Build 205:

    11:55

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.79:

    11:30

    Apple выпустила ProKit 4.5:

    11:26

    Утилиты: Face-Wizard v.B07.1212.1:

    11:05

    Утилиты: @BIOS v.1.22:

    10:40

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 Pro v.B07.1212.1:

    10:15

    IO-DATA анонсировала 2- и 4-ГБ наборы памяти PC2-6400 (DDR2-800) :

    10:02

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    09:50

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Attansic:

    09:25

    Apple выпустила iPhoto 7.1.2:

    09:12

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus и ASUS:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 февраля):

    08:45

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.0.1126 Beta:

    08:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.428:

    08:15

    Интернет и сети: IE7pro v.2.1 Beta 2:

    08:00

    Плату ASUS Z7S-WS для создания Skulltrail уже можно купить:

    07:40

    Три объектива Tamron для зеркальных камер Nikon, не имеющих привода фокусировки:

    07:00

    BiTMICRO увеличивает объем первого в мире SSD с интерфейсом Ultra320 SCSI до 1,6 ТБ:

    01:01

    Названы цены обоих представителей семейства NVIDIA GeForce 9600 GT:

    01:00

    Gigabyte GA-MA78GM-S2H: рекордсмен функциональности в форм-факторе MicroATX:

    00:31

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